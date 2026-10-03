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आज 3 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: वचन रखेंगे, विरोधी शांत रहेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 3 October 2026, Gemini Horoscope Today: सुख सौख्य बढ़ेगा. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे.  प्रेम संबंध मधुर रहेंगे.  वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.  संवेदनशीलता बनाए रखेंगे.

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gemini horoscope
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इच्छित विषयों को बढ़ावा मिलेगा.  साख सम्मान में वृद्धि होगी.  कार्य व्यापार बेहतर रहेगा.  निजी जीवन में हर्ष आनंद बना रहेगा.  सृजन कार्यों  से जुड़ेंगे.  रचनात्मक क्षेत्रों में इच्छित जगह बनाएं रखेंगे.  नवाचार में सफलता मिलेगी.  नियम अनुशासन रखेंगे.  सुखद यात्रा के संकेत हैं.  शुभ सूचना मिल सकती है.  संपर्कां का लाभ मिलेगा.  स्मरणीय पल साझा करेंगे.  अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी.  बड़ी सोच रखेंगे.  कलात्मक समझ बढ़ेगी.  जीवनशैली संवरेगी. 

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सूझबूझ दिखाएंगे.  कामकाज की गति बेहतर रहेगी.  पेशेवर विषयों में दखल बढ़ाएंगे. साथियों से मेलजोल बढ़ेगा.  सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.  उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बल पाएगा.  आधुनिक कार्य गति लेंगे.  लेनदेन मामलों में उत्साह दिखाएंगे.  साथियों में सहकार बना रहेगा.  जोखिम उठाने का भाव रहेगा.  विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. 

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प्रेम मैत्री- अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे.  आनंद का वातावरण रहेगा.  मित्रों से भेंट होगी.  स्वजनों का ख्याल रखेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे.  सुख सौख्य बढ़ेगा. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे.  प्रेम संबंध मधुर रहेंगे.  वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.  संवेदनशीलता बनाए रखेंगे.  मन के मामले पक्ष में रहेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे.  वचन रखेंगे.  विरोधी शांत रहेंगे.  करीबियों का साथ विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. 


आज का उपाय: पितरों का विधिवत् स्मरण और तर्पण करें.  शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान बढ़ाएं.  आदर भाव रखें. 

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शुभ अंक : 3, 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

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