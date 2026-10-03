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आज 3 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: लक्ष्य साधने पर जोर रहेगा, अनुबंधों में सुधार आएगा

Aaj ka Makar Rashifal 3 October 2026, Capricorn Horoscope Today: रिश्तेदारों का साथ सहयोग रहेगा.  मन के मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे.  अपनों का साथ समर्थन बनाए रखें.  करीबी सहयोगी रहेंगे.  गोपनीयता रखेंगे.  

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capricorn horoscope
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मेहनत से राह बनाने में विश्वास बढ़ेगा.  साथियों पर भरोसा दिखाएंगे.  आवश्यक कार्यों  में गति बनाए रखेंगे.  रुटीन और निरंतरता पर ध्यान देंगे.  लिखापढ़ी के कार्यों  में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे.  ठगों से बचाव रखेंगे.  जोखिम न लें.  जल्दबाजी में कार्य न करें.  पेशेवरता पर जोर बढ़ाएंगे.  कामकाजी प्रयासों पर फोकस रखेंगे.  नौकरीपेशा व सेवाक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.  संबंधों को मजबूती मिलेगी.  व्यवसायिक विषयों में गति आएगी.  नियम अनुशासन रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कार्यों  में सकियता बनाए रहेंगे.  नियम व व्यवस्था को बल देंगे.  परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यों  पर फोकस बढ़ाएंगे.  समय प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक मामले मिश्रित परिणाम देंगे.  लक्ष्य साधने पर जोर रहेगा.  अनुबंधों में सुधार आएगा.  कामकाजी मामलों की गोपनीयता भंग करने से बचें.  सेवा व्यवसाय पर ध्यान दें. 

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प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों का साथ सहयोग रहेगा.  मन के मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे.  अपनों का साथ समर्थन बनाए रखें.  करीबी सहयोगी रहेंगे.  गोपनीयता रखेंगे.  स्वजनों के सहयोग से उत्साह बढ़ेगा.  सुख सुविवाओं पर ध्यान देंगे.  मित्रों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे.  व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती रहेगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य बढ़ाएं.  सहयोग की भावना रखें.  शारीरिक असहजताएं बनी रहेंगी.  रहन सहन सामान्य रहेगा.  स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. 

आज का उपाय: पितरों का विधिवत् स्मरण और तर्पण करें.  शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं.  सहज रहें. 

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शुभ अंक : 5, 8 और 9  

शुभ रंग : जमुनिया

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