आज 3 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: स्नेह बनाए रखेंगे, आपसी मतभेद दूर होंगे

सभी प्रयास बेहतर बनेंगे. लाभ की प्रबलता बनी रहेगी. आत्मविश्वास और साहस पराक्रम बना रहेगा. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. बंधु बांधवों से सहयोग रहेगा. परिस्थिति में तेज सुधार के संकेत रहेंगे. कार्य अवरोध दूर होंगे. धार्मिक गतिविधियों से प्रमुखता जुड़ सकते हैं. आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. संकल्प पूरा करेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा करेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक प्रयासों में सुधार आएगा. पद प्रभाव बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सुधार आएगा. प्रतिभा से सभी प्रभाव में रहेंगे. साख प्रभाव बेहतर बने रहेंगे.

धन संपत्ति- सफलता प्रतिशत बढ़ेगा. लाभ पर नजर रहेगी. नियमों का पालन करेंगे. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे. निर्णय लेने में उत्साह बढ़ा रहेगा. कार्ययोजनाओं में गति रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. संबंधों में सुधार होगा. भावनात्मक विषयों में मजबूती आएगी. बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे. प्रेम पक्ष संवरेगा. मेलजोल के अवसर बनेंगे. प्रियजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. आदर स्नेह बनाए रखेंगे. आपसी मतभेद दूर होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: पितरों का विधिवत् स्मरण और तर्पण करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान बढ़ाएं. जनहित पर ध्यान दें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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