आज 3 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, निसंकोच कार्य करेंगे

प्रबंधन से लाभ बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पैतृक मामलों मे सुधार होगा. दीर्घकालिक योजनाओं व प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. कार्यकारी संबंधों में सहजता बढ़ेगी. करियर कारोबार में शुभता का रहेगी. सत्ता का साथ समर्थन पाएंगे. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रबंध्धकीय कार्यों को पूरा करेंगे. सबको साथ लेकर चलने का भाव रहेगा. अवसर बढेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. बड़े लक्ष्य साधेंगे. सक्रियता और निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न गतिवधियों में रुचि रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में उछाल बनाए रखेंगे. सहकार और सहयोग से कार्य करेंगे. व्यर्थ की बातों व आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. लाभ का स्तर बढ़ा रहेगा. पराक्रम प्रदर्शन बढ़ेगा.

धन संपत्ति- पूंजीगत प्रयासों में सहज होंगे. वित्तीय प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. परिचितों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पिता पक्ष से जुड़े मामले संवरेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रदर्शन में संतुलित रहेगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. अपनों का सहयोग बढ़ेगा. परिवार में खुशियां रहेंगी. मन की सुनेंगे. प्रिय से भेंट होगी. रिश्तों में उूर्जा बनाए रखेंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. सबसे मिलकर चलेंगे. सामंजस्य में वृद्धि होगी. चर्चाएं सफल होंगी.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रभाव में वृद्धि होेगी. सुख सौख्य बढ़ाएंगे. स्पष्टता रखेंगे. स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. निसंकोच कार्य करेंगे.

आज का उपाय: पितरों का विधिवत् स्मरण और तर्पण करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अधिकार बनाए रखें.

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शुभ अंक : 3, 5 और 8

शुभ रंग : समुद्री

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