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आज 2 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: भाव प्रदर्शन के अवसर बनेंगे, निजी मामलों में धैर्य रखेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 2 September 2026, Gemini Horoscope Today: सत्ता कस सहयोग बना रहेगा. विभिन्न गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्य व्यापार संवार पर रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों में समर्पण बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

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gemini horoscope
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करियर के मामले गति लेंगे. सबको को साथ बनाए रखेंगे. तेजी की कोशिश होगी. कार्य व्यापार प्रभावी बना रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. अध्ययन अध्यापन में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विस्तार की सोच रखेंगे. रुटीन सूचनाएं प्राप्त होंगी. कारोबारी संबंध बल पाएंगे. आर्थिक गतिविधियों में अनुशासन बनाए रखें. शासन प्रशासन के मामलो में सुधार बढ़ाएं. व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- सत्ता कस सहयोग बना रहेगा. विभिन्न गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्य व्यापार संवार पर रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों में समर्पण बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ उम्दा रहेगा. सभी प्रभावित होंगे. वित्तीय मामले पक्ष में बनेंगे. बड़ी उपलब्धियां संभव होंगी. योजनाओ को समर्थन मिलेगा. विभिन्न विषयों पर जोर रखेंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा.

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प्रेम मैत्री- आपसी विश्वास और उत्साह बनाए रखेंगे. प्रियजनों के साथ भ्रमण पर जा सकते हैं. मन की बात कहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. भाव प्रदर्शन के अवसर बनेंगे. निजी मामलों में धैर्य रखेंगे. भेंटवार्ता में पहल करेंगे. रिश्तों सहजता रहेगी. मित्रों का समर्थन पाएंगे. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में प्रभावी रहेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा. परिजनों से खुशी साझा करेंगे. विवेक एवं व्यक्तित्व संवार पाएगा.

आज का उपाय: सर्वप्रथपूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सक्रिय रहें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 5

शुभ रंग : भूरा

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