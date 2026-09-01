आज 1 सितंबर 2026 मीन राशिफल: अवसरों का लाभ उठाएंगे, कुटुम्बियों से तालमेल बढ़ेगा

घर में शुभकार्य की रूपरेखा बनेगी. विभिन्न सकारात्मक परिणामों से उत्साह बढ़ेगा. महत्वपूर्ण विषयों को गति देंगे. उम्दा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. निजी गतिविधियों पर फोकस रखेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. अधिकारी वर्ग सहयोग बनाए रखेगा. प्रियजन का घर आगमन होगा. साज सज्जा में रुचि बनी रहेगी. कुल परंपराओं को बढ़ावा देंगे. अनुशासन और अनुपालन बनाए रखेंगे. संबंधों में मजबूती रहेगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. उत्सव आयोजन से जुड़ेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- चहुंओर श्रेष्ठ फल पाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पेशेवरों का समर्थन जुटाएंगे. विभिन्न कार्यों में गति आएगी. सभी से मेलजोल बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. लक्ष्य रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय हितों के संरक्षण में आगे होंगे. लाभ बढ़ा रहेगा. धनधान्य संग्रह में रुचि रहेगी.योजनाओं को संवारेंगे. बचत एवं बैंकिंग कार्यों को बढ़ावा देंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. पैतृक संपत्ति बल पाएगी.

प्रेम मैत्री- सुखप्रद बातों को एक दूसरे से बांटेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. अपनों से इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. करीबियों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. अतिथियों का आगमन होगा. प्रेम स्नेह के प्रयास बनेंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. शुभ संचार बना रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. कुटुम्बियों से तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व को संवारेंगे. खानपान आकर्षक होगा. धनधान्य बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.



आज का उपाय: महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान व प्रयोग करें. आदरभाव बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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