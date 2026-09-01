scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 1 सितंबर 2026 मीन राशिफल: अवसरों का लाभ उठाएंगे, कुटुम्बियों से तालमेल बढ़ेगा

Aaj ka Meen Rashifal 1 September 2026, Pisces Horoscope Today: अतिथियों का आगमन होगा. प्रेम स्नेह के प्रयास बनेंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. शुभ संचार बना रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

घर में शुभकार्य की रूपरेखा बनेगी. विभिन्न सकारात्मक परिणामों से उत्साह बढ़ेगा. महत्वपूर्ण विषयों को गति देंगे. उम्दा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. निजी गतिविधियों पर फोकस रखेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. अधिकारी वर्ग सहयोग बनाए रखेगा. प्रियजन का घर आगमन होगा. साज सज्जा में रुचि बनी रहेगी. कुल परंपराओं को बढ़ावा देंगे. अनुशासन और अनुपालन बनाए रखेंगे. संबंधों में मजबूती रहेगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. उत्सव आयोजन से जुड़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- चहुंओर श्रेष्ठ फल पाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पेशेवरों का समर्थन जुटाएंगे. विभिन्न कार्यों में गति आएगी. सभी से मेलजोल बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. लक्ष्य रखेंगे.

धन संपत्ति-  वित्तीय हितों के संरक्षण में आगे होंगे. लाभ बढ़ा रहेगा. धनधान्य संग्रह में रुचि रहेगी.योजनाओं को संवारेंगे. बचत एवं बैंकिंग कार्यों को बढ़ावा देंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. पैतृक संपत्ति बल पाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

मीन राशि वाले वाले किसी मंदिर में मिसरी दान करें, जानें अपना पूरा राशिफल
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मनोबल ऊंचा होगा
कार्यगति बेहतर रहेगी, नियम पालन रखेंगे
मीन राशि वाले आज किसी गरीब को गुड़ दान करें, बनेंगे सारे काम
मीन राशि वालों के लिए आज धन कमाने के नए रास्ते बनेंगे, करें ये उपाय

प्रेम मैत्री- सुखप्रद बातों को एक दूसरे से बांटेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. अपनों से इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. करीबियों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. अतिथियों का आगमन होगा. प्रेम स्नेह के प्रयास बनेंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. शुभ संचार बना रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. कुटुम्बियों से तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व को संवारेंगे. खानपान आकर्षक होगा. धनधान्य बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

आज का उपाय: महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान व प्रयोग करें. आदरभाव बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9  

शुभ रंग : स्वर्णिम

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 1 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: सितंबर के पहले दिन कुंभ राशि वाले पाएंगे गुड न्यूज, अपनों का ख्याल रखेंगे |
    आज 1 सितंबर 2026 मकर राशिफल: लेनदेन बेहतर बना रहेगा, चर्चा संवाद में सहज रहेंगे |
    अलवर: पतंग उड़ाते समय 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरा मासूम, 3 घंटे में सुरक्षित बाहर निकाला |
    आज 1 सितंबर 2026 धनु राशिफल: योजनाओं में प्रभावी रहेंगे, मित्र खुशी बढ़ाएंगे |
    राहुल रॉय को हुआ था ब्रेन स्ट्रोक, बोले- पता नहीं था दोबारा बोल पाऊंगा या नहीं |
    आज 1 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: आर्थिक अवसरों में जल्दबाजी से बचें, खानपान में असहजता से बचें |
    आज 1 सितंबर 2026 तुला राशिफल: बड़े प्रयासों को बढ़ावा देंगे, आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रण बढ़ेगा |
    'पुरानी शबाना जाग गई हैंं...', जावेद अख्तर पुराने पलों को याद कर हुए गदगद |
    आज 1 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: लेनदेन में ढिलाई न बरतें, निर्णय में जल्दी नहीं करें |
    आज 1 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: विभिन्न विषय हल होंगे, बड़ों का समर्थन पाएंगे
    Advertisement