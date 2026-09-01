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आज 1 सितंबर 2026 मकर राशिफल: लेनदेन बेहतर बना रहेगा, चर्चा संवाद में सहज रहेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 1 September 2026, Capricorn Horoscope Today: बड़प्पन बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा. अतिउत्साह में न आएं. स्वास्थ्य जांच रखें.

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capricorn horoscope
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घर परिवार में समय देने की कोशिश होगी. निजी बातों को गंभीरता से लेंगे. मौके पर बात रखेंगे. प्रबंधन और व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. पारिवारिक परंपराओं का पालन करें. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश से बचें. निजी मामले सामान्य बने रहेंगे. संबंधों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. सामंजस्यता और अनुशासन रखें. विनम्रता पर जोर दें. बहस से बचाव रखेंगे. भवन वाहन खरीदी के प्रयास गति पाएंगे. यात्रा पर जाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में गंभीरता बनी रहेगी. प्रबंधन में सफलता मिलेगी. विविध प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. कलाकौशल पर जोर होगा. लेनदेन बेहतर बना रहेगा. विभिन्न मामलों को आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति-  आर्थिक परिणाम संवार रहेंगे. वित्तीय लाभ बढेगा. वाणिज्यिक हितों को बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा संवरेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. योजना के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ेंगे.

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प्रेम मैत्री- परिवार में अतिसंवेदनशील नहीं बनें. भेंटवार्ता में रुचि रहेगी. सरप्राइज दे सकते हैं. जिद में नहीं आएं. जिद व अहंकार को त्याग करें. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. भावनात्मक विषयों में धैर्य से काम लें. अपनों की सीख सलाह से चलेंगे. भावुकता से बचाव रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा. अतिउत्साह में न आएं. स्वास्थ्य जांच रखें.

आज का उपाय: महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान करें. बहस से बचें.

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शुभ अंक : 2, 8 और 9  

शुभ रंग : गेंहुंआ

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