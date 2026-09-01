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आज 1 सितंबर 2026 धनु राशिफल: योजनाओं में प्रभावी रहेंगे, मित्र खुशी बढ़ाएंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 1 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: विविध कारोबारी परिणाम संवरेंगे. कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे. उमंग उत्साह से काम लेंगे. विरोधियों की सक्रियता कम होगी.

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sagittarius horoscope
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कारोबारी अनुकूल बनाए रहेंगे. परिवार में सुखद स्थिति रहेगी. सबका साथ और विश्वास बनाए रखेंगे. कारोबारी लाभ के अवसर को भुनाएंगे. लक्ष्य पूरा करने की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. गति रखेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. करीबियों के साथ मिलेगा. शैक्षिक गतिविधियों में उत्साह बनाकर रखेंगे. कार्यों को लंबित नहीं रखें. कामकाजी स्थ्ािित मजबूत बनी रहेगी. मित्रों व परिचितों से सहजता बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. बड़ों से तालमेल रखेंगे. नैतिक मामलों को बढ़ावा देंगे. प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे. करियर संवार पर रहेगा.

धन संपत्ति-  वित्तीय समस्याएं हल होंगी. विविध कारोबारी परिणाम संवरेंगे. योजनाओं में प्रभावी रहेंगे. कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे. उमंग उत्साह से काम लेंगे. विरोधियों की सक्रियता कम होगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. पारिवारिक रिश्ते सुधरेंगे. दोस्तों से बातचीत बढ़ेगी. मन के मामले सकारात्मक बनेंगे. घर में मधुरता रहेगी. अनुभवियों की सीख पर ध्यान देंगे. प्रिय से नजदीकियां बढ़ेंगी. भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे. संबंधों में सुख बढ़ेगा. मित्र खुशी बढ़ाएंगे.

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स्वास्थ्य मनोबल- कार्यव्यवस्था बल पाएगी. साहस और सजगता से कार्य करेंगे. अनुपालन बढ़ाएंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. व्यक्तित्व प्रभावी होगा.

आज का उपाय: महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान व प्रयोग करें. बड़प्पन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9  

शुभ रंग : चेरी रेड

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