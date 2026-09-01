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आज 1 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: विभिन्न विषय हल होंगे, बड़ों का समर्थन पाएंगे

Aaj ka Singh Rashifal 1 September 2026, Leo Horoscope Today: दीर्घ अवधि की योजनाओं में रुचि दिखाएंगे. साख और प्रभाव का लाभ मिलेगा. निजी हितों की रक्षा करेंगे. बचत बढ़त पर बनी रहेगी.

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सकारात्मक बदलावों को बढ़ावा मिलेगा. आस्था और भक्ति बल पाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. मित्रों का साथ और समर्थन रहेगा. महत्वपूर्ण यात्राएं एवं वार्ताएं सफल होंगी. व्यर्थ की आशंका दूर होगी. बडी सोच बनाए रखेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं आकार लेंगी. भेंटवार्ता में सफल होंगे. विभिन्न परिणाम संवरेंगे. उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. श्रेष्ठ कार्यों को तेजी से लक्ष्य की ओर लेकर जाएंगे. लाभ बढ़त पर बनाए रखेंगे. पेशेवर योजनाएं आगे बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे. विभिन्न विषय हल होंगे. अनुकूकलन का लाभ उठाएंगे. पद प्रभाव बेहतर रहेंगे. कला कौशल संवारेंगे. सभी से बनाकर चलेंगे.

धन संपत्ति-  आर्थिक कार्यों को समय पर पूरा करेंगे. दीर्घ अवधि की योजनाओं में रुचि दिखाएंगे. साख और प्रभाव का लाभ मिलेगा. निजी हितों की रक्षा करेंगे. बचत बढ़त पर बनी रहेगी.

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प्रेम मैत्री- संबंधों में सबका भरोसा जीतेंगे. व्यवहार में सुधार आएगा. घर परिवार में सहजता बढ़ेगी. रिश्तों में बड़प्पन दिखाएंगे. वादा निभाने में आगे होंगे. प्रियजनों का साथ एवं विश्वास जीतेंगे. मन की कह और सुन पाएंगे. व्यवहार में सरलता रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों का सहयोग बढ़ेगा. बड़ों का समर्थन पाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. रचनात्मकता बढ़़ेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान व प्रयोग करें. देवस्थल जाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

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