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राहुल रॉय को हुआ था ब्रेन स्ट्रोक, बोले- पता नहीं था दोबारा बोल पाऊंगा या नहीं

आशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय ने अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें खुद भरोसा नहीं था कि फिर से वह पहले जैसे हो पाएंगे की नहीं .

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राहुल रॉय ने अपनी जिंदगी के कई खुलासे किए
राहुल रॉय ने अपनी जिंदगी के कई खुलासे किए

आशिकी फिल्म से मशहूर हुए एक्टर राहुल रॉय ने 2020 में हुए ब्रेन स्ट्रोक के बाद अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर को याद किया. उन्होंने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी जिंदगी फिर पहले जैसी हो पाएगी की नहीं. लेकिन समय के साथ उनकी सेहत में सुधार आया और वह फिर से एक्टिंग में लौट आए.

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर में ब्रेन स्ट्रोक के बाद संघर्ष और जीवन में आए बदलाव के बारे में बात की. आशिकी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर अब अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में हैं. राहुल रॉय जल्द ही सुपर बादशाह नाम की सीरीज में अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार निभाते नजर आएंगे.

वह इस प्रोजेक्ट में वह एक्टर करणवीर बोहरा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने कहा कि 'जब करवीर बोहरा और माधवी मेरे पास इस रोल के लिए आए तो मैं बहुत खुश हुआ. बस मुझे अपनी स्पीच प्रॉब्लम को लेकर थोड़ी चिंता थी, क्योंकि 2020 में कारगिल में शूटिंग के दौरान मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था. लेकिन करणवीर ने पूरे समय मेरा साथ दिया.'

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ब्रेन स्ट्रोक के बाद लाइफस्टाइल में हुआ बदलाव

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राहुल रॉय ने बीमारी के बाद अपने लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव किए. उन्होंने नॉन-वेज खाना भी पूरी तरह छोड़ दिया और अब पूरी तरह वेज खाते हैं. आगे एक्टर ने कहा 'ब्रेन स्ट्रोक के बाद मुझे खुद नहीं पता था कि मैं फिर से खुद से चल या बोल पऊंगा की नहीं. मैं बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था और नॉन वेज भी खाता था. लेकिन बाद में मैं वीगन हो गया. मैंने प्याज ,लहसुन और दूध भी छोड़ दिया हैं और अब ज्यादातर जौन खाना ही खाता हूं. हर दिन नाश्ते के बाद 8 दवाइयां लेता हूं. लेकिन अब चीजें पहले से काफी बेहतर है.'
 
कारगिल में शूटिंग के दौरान आया था ब्रेन स्ट्रोक

राहुल रॉय को 2020 में कारगिल में शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक आया था . हालत बिगड़ने के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां उनकी दिल और दिमाग की एंजियोग्राफी की गई थी. इसके बाद काफी लंबे समय तक उनका इलाज चला था जिसके बाद उन्हें खुद नहीं भरोसा थी कि वह फिर से पहले जैसे हो पाएंगे कि नहीं लेकिन धीरे-धीर उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ.

राहुल रॉय का वर्कफ्रंट

राहुल रॉय को साल 1990 में रिलीज हुई महेश भट्ट की फिल्म आशिकी से जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी और वह रातोरात सुपरस्टार बन गए थे. फिल्म में वह अनु अग्रवाल के साथ नजर आए थे. आशिकी फिल्म में सफलता के बाद से वह देश के सबसे बड़े रोमांटिक आइकन बन गए थे. एक्टर को फिल्मों के कई ऑफर मिले लेकिन आशिकी जैसी सफलता वह दोबारा हासिल नहीं कर पाए. राहुल रॉय लास्ट टाइम फिल्म आगरा में नजर आए थे जिसका निर्देशन कानू बहल ने की थी.

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