आज 1 सितंबर 2026 तुला राशिफल: बड़े प्रयासों को बढ़ावा देंगे, आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रण बढ़ेगा

कामकाज को सहजता से आगे बढ़ाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. कार्यों में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. साख और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साथी अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. कार्यों में सक्रियता लाएंगे. साझा योजनाओं में गति रखेंगे. औद्योगिक मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. जिम्मेदारों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. औरों को जोड़कर चलने वाली होेगी. बेहतर खानपान और सुख सुविधाएं बनी रहेंगी. महत्वपूर्ण चर्चाओं

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय बढ़त पर रहेगा. टीम में परस्पर पर भरोसा बढ़ेगा. नेतृत्व को बल मिलेगा. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. बड़े प्रयासों को बढ़ावा देंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी.

धन संपत्ति- हितलाभ संवार पाएगा. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. उत्पादन पर फोकस रहेगा. प्रबंधन असरदार बनाए रखेंगे. भूमि व भवन में रुचि बढ़ेगी. आर्थिक पर नियंत्रण बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- करीबियों का समर्थन पाएंगे. सबकी बात ध्यान से सुनेंगे. विवेक विनम्रता बनाए रहें. घर में खुशियां रहेंगी. परिवार में सबका सहयोग रहेगा. मन की बात कहेंगे. प्रेम पर जोर रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बढेगा. सुखद पल बिताएंगे. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयास तेज रहेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मामले हल होंगे. विविध कार्य गति लेंगे. खानपान में सहजता व सरलता बढ़ेगी.



आज का उपाय: महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान करें. सामंजस्य बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : शहद समान

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