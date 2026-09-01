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आज 1 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: सितंबर के पहले दिन कुंभ राशि वाले पाएंगे गुड न्यूज, अपनों का ख्याल रखेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 1 September 2026, Aquarius Horoscope Today: लक्ष्य की ओर गति बनी रहेगी. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. संपर्क और संचार बेहतर होगा.

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aquarius horoscope
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कामकाजी लेनदेन संवार पर रहेगा. सामाजिक मामलों में प्रभावी रहेंगे. वाणिज्यिक प्रयास बनाए रखेंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. सबको साथ लेंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध मामले संवरेंगे. सबका आदर बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी. संपर्क बेहतर रहेगा. विविध कार्य पक्ष में रहेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. आशंकाओं में कमी आएगी. व्यवहार पर फोकस रखेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. विभिन्न येाजनाओं को गति देंगे. इच्छित सफलता संभव है. साहस बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी अवसरों को भुनाएंगे. विविध प्रयासों को गति देंगे. विस्तार की भावना पर जोर होगा. साहस पराक्रम दिखाएंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. सफलता प्रतिशत संवरेगा. कारोबार में बेहतर बने रहेंगे.

धन संपत्ति-  आर्थिक लाभ बढ़ा रहेगा. कामकाज में सक्रियता बढ़ेगी. लक्ष्य की ओर गति बनी रहेगी. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. संपर्क और संचार बेहतर होगा.

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प्रेम मैत्री- मन की बातों को सहजता से कह पाएंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. परिवार में सहजता रहेगी. रिश्तों में रुचि रखेंगे. सबसे मधुर व्यवहार रहेगा. एक दूसरे की खुशियों को बढ़ाएंगे. बंधुजनों में सामंजस्य बढ़ेगा. संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों के संग वक्त बिताएंगे. प्रभावी प्रस्ताव प्राप्त होंगे. चर्चा में उत्साह रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पाएगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. संवेदनशीलता रहेगी. व्यक्तित्व संवरेगा.

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आज का उपाय: महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान करें. तेजी बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1, 2, 8 और 9  

शुभ रंग : हल्का भूरा

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