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आज 1 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: आर्थिक अवसरों में जल्दबाजी से बचें, खानपान में असहजता से बचें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 1 September 2026, Scorpio Horoscope Today: आस्था व आपसी विश्वास बनाए रहें. साझेदारी के प्रयास बल पाएंगे. सकारात्मक सोच से काम लें. सक्रियता से कार्य समय पूरे करने का प्रयास बनाए रखें

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scorpio horoscope
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स्वास्थ्य एवं दैहिक संकेतों पर ध्यान दें. पेशेवर संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी. बड़प्पन से काम लेंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे. तार्किक बातों पर ध्यान दें. लालची बातों से दूर रहें. कार्ययोजनाओं में रुटीन बना रहेगा. नीति नियमों पर अमल बढ़ाएंगे. कारोबारी मामलों के प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतें. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान दें. आस्था व आपसी विश्वास बनाए रहें. साझीदारी के प्रयास बल पाएंगे. सकारात्मक सोच से काम लें. सक्रियता से कार्य समय पूरे करने का प्रयास बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में सजगता बढ़ाएं. लक्ष्य साधने पर ध्यान देंगे. प्रलोभन में नहीं आएं. व्यवस्था पर भरोसा रखें. नौकरीपेशा सहज रहेंगे. मेहनत से कार्य करते रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों में जल्दबाजी से बचें. लेनदेन में स्पष्ट रहें. धोखे की आशंका है. निवेश के प्रयास बढ़ेगे. प्रबंधन पर ध्यान दें. अधिकारी की अनदेखी न करें.

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प्रेम मैत्री- मन की बात में उतावली न करें. चर्चा में संकोच बनाए रखें. परिचितों व मित्रों का साथ समर्थन बनाए रखें. सूचनाओं को साझा करने में सतर्क रहें. व्यर्थ की आशंकाओं में न आएं. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएं. भावनात्मक विषयों में पहल से बचें. अहंकार का त्याग करें.

स्वास्थ्य मनोबल- दोष उभर सकते हैं. खानपान में असहजता से बचें. सहकर्मी सहयोगी होंगे. सहकारिता से आगे बढ़ेंगे. संवेदनशील बने रहें.

आज का उपाय: महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान व प्रयोग करें. वादविवाद टालें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9  

शुभ रंग : रक्तिम लाल

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