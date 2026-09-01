scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 1 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: लेनदेन में ढिलाई न बरतें, निर्णय में जल्दी नहीं करें

Aaj ka Kanya Rashifal 1 September 2026, Virgo Horoscope Today: धैर्य व अनुशासन बनाए रखें. कामकाज पर फोकस बढ़़ाएं. व्यापार में सामंजस्य बढाएंगे. निर्णय में जल्दी नहीं करें. संकोच बढ़ेगा.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

समय सामान्य फलकारक है. अन्य के प्रभाव अथवा दबाव में कोई कार्य न करें. कारोबार साधारण बना रहेगा. अनुशासन व अनुपालन रखें. पेशेवरता पर जोर दें. शोध में रुचि बढ़ाएंगे. विभिन्न संकेतों को अनदेखा न करें. अधिकारियों की आज्ञा बनाए रखें. जिद व अहंकार में न आएं. लक्ष्य पाने के लिए उतावली न दिखाएं. विनय विवेक से काम लेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं उभर सकती हैं. खानपान का विशेष ध्यान रखें. स्वजनों की मदद बनी रहेगी. कुटुम्ब से करीबी बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यवसाय में आकस्मिकता बढ़ी रहेगी. धैर्य व अनुशासन बनाए रखें. कामकाज पर फोकस बढ़़ाएं. व्यापार में सामंजस्य बढाएंगे. निर्णय में जल्दी नहीं करें. संकोच बढ़ेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय सजगता स्थिति औसत रहेगी. लेनदेन में ढिलाई न बरतें. अनजान से स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें. तैयारी से आगे बढ़ें. चर्चा में अस्पष्टता से बचें. खरीदीब बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मनोबल बढ़ाए रहेंगे, अवसरों को भुनाएंगे
कन्या राशिवालों के रिश्तें मजबूत होंगे, शुभ रंग बादमी, जानें दैनिक भाग्यफल
सभी का सहयोग रहेगा, भू-संपत्ति के मामले संवरेंगे
कन्या राशि वालों के लिए आज धन प्राप्ति के नए रास्ते बनेंगे, जानें अपना शुभ रंग
कन्या राशि वालों के लिए आज धन लाभ के योग हैं, हरे रंग के पहनें कपड़े

प्रेम मैत्री- भावनाएं जाहिर करने में सजग रहेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. चर्चा में पहल न करें. व्यवहार में सहकार बनाए रखें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. अपनों की बातों को अनदेखा न करें. विनम्रता बढ़ाएं. परिवार का सहयोग रहेगा. परस्पर स्नेह बढ़ेगा. तोलमोल कर बात कहें. सूझबूझ से आगे बढ़ें.

स्वास्थ्य मनोबल- नियमितता बढ़ाए रखें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. खानपान में सरलता रखें. गोपनीयता पर बल दें. भावुकता से बचें.

आज का उपाय: महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान करें. धैर्य रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 2, 5 और 9  

शुभ रंग : खाकी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 1 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: विभिन्न विषय हल होंगे, बड़ों का समर्थन पाएंगे |
    आज 1 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे, अनुशासन बढ़ाएंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 1 सितंबर 2026, मंगलवार की अहम खबरें |
    आज 1 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: कारोबार में तेजी रखेंगे, उचित अवसर पर बात रखेंगे |
    आज 1 सितंबर 2026 वृष राशिफल: बहस विवाद में नहीं पड़ें, मितभाषी बने रहें |
    आज 1 सितंबर 2026 मेष राशिफल: सितंबर के पहले दिन मेष राशि वाले धनधान्य में वृद्धि पाएंगे, उन्नति की राह पर अग्रसर रहेंगे |
    Aaj ka Upay 1 September 2026: यदि काम में बार-बार रुकावट आ रही है तो ये उपाय करें
    Advertisement