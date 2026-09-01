आज 1 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: लेनदेन में ढिलाई न बरतें, निर्णय में जल्दी नहीं करें

समय सामान्य फलकारक है. अन्य के प्रभाव अथवा दबाव में कोई कार्य न करें. कारोबार साधारण बना रहेगा. अनुशासन व अनुपालन रखें. पेशेवरता पर जोर दें. शोध में रुचि बढ़ाएंगे. विभिन्न संकेतों को अनदेखा न करें. अधिकारियों की आज्ञा बनाए रखें. जिद व अहंकार में न आएं. लक्ष्य पाने के लिए उतावली न दिखाएं. विनय विवेक से काम लेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं उभर सकती हैं. खानपान का विशेष ध्यान रखें. स्वजनों की मदद बनी रहेगी. कुटुम्ब से करीबी बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- व्यवसाय में आकस्मिकता बढ़ी रहेगी. धैर्य व अनुशासन बनाए रखें. कामकाज पर फोकस बढ़़ाएं. व्यापार में सामंजस्य बढाएंगे. निर्णय में जल्दी नहीं करें. संकोच बढ़ेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय सजगता स्थिति औसत रहेगी. लेनदेन में ढिलाई न बरतें. अनजान से स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें. तैयारी से आगे बढ़ें. चर्चा में अस्पष्टता से बचें. खरीदीब बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनाएं जाहिर करने में सजग रहेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. चर्चा में पहल न करें. व्यवहार में सहकार बनाए रखें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. अपनों की बातों को अनदेखा न करें. विनम्रता बढ़ाएं. परिवार का सहयोग रहेगा. परस्पर स्नेह बढ़ेगा. तोलमोल कर बात कहें. सूझबूझ से आगे बढ़ें.

स्वास्थ्य मनोबल- नियमितता बढ़ाए रखें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. खानपान में सरलता रखें. गोपनीयता पर बल दें. भावुकता से बचें.

आज का उपाय: महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान करें. धैर्य रखें.

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शुभ अंक : 1, 2, 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

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