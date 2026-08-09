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Mithun Tarot Rashifal 9 August 2026: अवरोध दूर होंगे, सक्रियता बढ़ाएंगे

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 9 August 2026: सभी प्रसन्न और प्रभावित होंगे. विभिन्न योजनाओं को साधेंगे. उचित निर्णय ले पाएंगे. व्यवस्था से लाभ होगा. परिचितों का विश्वास हासिल करेंगे.

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gemini horoscope
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मिथुन
थ्री आफ वांड्स
आज का दिन आप के लिए पूरी क्षमता और विश्वास से कार्य करने एवं कारोबारी उपलब्धियों को बढ़ाने में सहयोगी है. विभिन्न मामलों सकारात्मक नजरिया बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र के विस्तार की भावना बनी रहेगी. लक्ष्यों को पाने का प्रयास बढ़ाएंगे. संबंधों में सुधार आएगा. करीबियों का समर्थन बना रहेगा. जिम्मेदार से भेंट मुलाकात होगी.

व्यवहार प्रभावपूर्ण बना रहेगा. रचनात्मकता गतिविधियों को बल मिलेगा. उूर्जावान सोच बनाए रखेंगे. सहकारिता से काम लेंगे. घर परिवार में सुख बढ़ेगा. दोस्तों और शुभचिंतकों का साथ पाएंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित होंगे. विभिन्न योजनाओं को साधेंगे. उचित निर्णय ले पाएंगे. व्यवस्था से लाभ होगा. परिचितों का विश्वास हासिल करेंगे.

स्वास्थ्य: अत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य पर बल देंगे. अवरोध दूर होंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे.

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आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक कार्यों में तेजी आएगी. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. इच्छित सफलता पाएंगे.

रिश्ते: घर वाले सहयोगी होंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. करीबियों से भेंट होगी. आज्ञा बनाए रखेंगे.
 

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