आज 28 अगस्त 2026 वृष राशिफल: मेलजोल व संवाद बढ़ाएंगे, अपेक्षित वृद्धि होगी

कामकाजी उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे. शासन की योजनाओं में अपेक्षित सफलता पाएंगे. पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी. बड़ों का सहयोग रहेगा. लिखापढ़ी में सहज बने रहेंगे. सक्रियता व सूझबूझ से काम लेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. परिवार से करीबी बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. व्यवस्था व प्रबंधन के प्रति सहयोग बढ़ेगा.
नौकरी व्यवसाय- कार्यों में तेजी करेंगे. लक्ष्य पाएंगे. प्रयासों में गति आएगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. व्यापारिक लेनदेन में गति आएगी. अपेक्षित वृद्धि होगी. मेलजोल व संवाद बढ़ाएंगे.
धन संपत्ति- लाभवृद्धि का प्रयास रहेगा. सफलता के अवसर बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. योजनागत लाभ बड़े बनेंगे. पद प्रभाव और सम्मान का स्तर संवरेगा. सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा.
प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह को बल मिलेगा. भावनात्मक प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. संबंध बेहतर होंगे. रिश्ते सुखकर रहेंगे. पैतृक पक्ष मजबूत होगा. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेेंगे. आपसी तालमेल बढ़ेगा. पारिवारिक विषयों में सुधार आएगा. सहयोग की भावना रखेंगे. विश्वसनीय बने रहेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- इच्छाशक्ति बढ़ेगी. व्यवस्था पर बल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा. सहभागिता और संतुलन बढ़ाएंगे.
आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. रक्षासूत्र बांधे. वचन निभाएं.
शुभ अंक : 1, 6 और 9
शुभ रंग : ओपल