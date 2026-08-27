आज 27 अगस्त 2026 मकर राशिफल: मन के मामले संवरेंगे, ना करें ये एक गलती

घर का माहौल आकर्षक बना रहेगा. जिम्मेदारों की सुनेंगे. धनलाभ बेहतर बना रहेगा. बचत के अवसर बनेंगे. अपनों के साथ सुखद पलों को साझा करेेंगे. निजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेेंगे. रक्त संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. तेजी रखेंगे. अतिथि आएंगे. श्रेष्ठ कार्याें में आगे रहेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे. परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- सहजता बनाए रखेंगे. सबसे सामंजस्यता बढाएंगे. विभिन्न प्रयासों में गति रखेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. वादा वचन निभाएंगे. व्यवसाय संवारेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़ेगा. पद प्रभाव बेहतर रहेगा. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. संपत्ति के मामले सधेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सफलता प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर में स्वजनों व अतिथियों का आगमन होगा. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. स्वजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे.

स्वारथ्य मनोबल- उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा. व्यवस्था पर फोकस रखेंगे. खानपान संवरेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. साज संवार रखें.

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शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : लहसुनिया

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