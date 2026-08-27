आज 27 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: पहल करने से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें

आवश्यक विषयों में ढिलाई न बरतें. विभिन्न कार्याें को समय पर पूरा करें. परिवार के लोगों से भेंट व सलाह बनाए रखें. निजी मामलों सहज रहेंगे. पारिवारिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में सावधानी रखेंगे. अनुशासन और अनुपालन पर जोर बढ़ेगा. यात्रा में सावधनी बनाए रखें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सहजता सजगता से आगे बढ़ते रहेंगे. नीति नियम व व्यवस्था बनाए रखेंगे. संकोच बढ़ेगा.

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नौकरी व्यवसाय- रुटीन बनाए रखें. कामकाज साधारण रहेगा. बहस विवाद से बचें. आत्मनियंत्रण में बनाए रखें. कार्यक्षमता पर भरोसा बढ़ाएं. व्यर्थ के दखल से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें.

धन संपत्ति- अप्रत्याशित खर्च से बजट प्रभावित हो सकता है. घर परिवार में रुटीन रखेंगे. सजगता से काम लेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. जोखिम लेने से बचें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- निजी मामले सामान्य रहेंगे. प्रेम में भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. मन के मामले साधारण रहेंगे. पहल करने से बचें. संबंधों व व्यवहार में धैर्य बढ़ाएंगे. परिजनों के साथ सुखद पल बनेंगे. मैत्री मजबूत होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता बनाए रखेंगे. तर्कपूर्ण व्यवहार रखेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ें. सेहत संबंधी संकेतों को नजरअंदाज न करें. साझा की भावना रखें.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. वचन रखें.

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शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : भगवा

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