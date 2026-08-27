scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 27 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: पहल करने से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें

Aaj ka Kark Rashifal 27 August 2026, Cancer Horoscope Today: बजट प्रभावित हो सकता है. घर परिवार में रुटीन रखेंगे. सजगता से काम लेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. जोखिम लेने से बचें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

आवश्यक विषयों में ढिलाई न बरतें. विभिन्न कार्याें को समय पर पूरा करें. परिवार के लोगों से भेंट व सलाह बनाए रखें. निजी मामलों सहज रहेंगे. पारिवारिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में सावधानी रखेंगे. अनुशासन और अनुपालन पर जोर बढ़ेगा. यात्रा में सावधनी बनाए रखें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सहजता सजगता से आगे बढ़ते रहेंगे. नीति नियम व व्यवस्था बनाए रखेंगे. संकोच बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- रुटीन बनाए रखें. कामकाज साधारण रहेगा. बहस विवाद से बचें. आत्मनियंत्रण में बनाए रखें. कार्यक्षमता पर भरोसा बढ़ाएं. व्यर्थ के दखल से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें.

धन संपत्ति- अप्रत्याशित खर्च से बजट प्रभावित हो सकता है. घर परिवार में रुटीन रखेंगे. सजगता से काम लेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. जोखिम लेने से बचें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.

सम्बंधित ख़बरें

परिणाम संवार पाएंगे, वाणिज्यिक प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे
कर्क राशिवाले भावनाओं को कंट्रोल में रखें, धन लाभ के रास्तें बनेंगे, जानें दैनिक भाग्यफल
मन की बात कहेंगे, अनुकूलन का लाभ उठाएंगे
कर्क राशिवालों के खर्चे बढ़ेंगे, सेहत के मामले में ध्यान दें, जानें दैनिक राशिफल
सावधानी से आगे बढ़ेंगे, विविध प्रयास गति पाएंगे

प्रेम मैत्री- निजी मामले सामान्य रहेंगे. प्रेम में भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. मन के मामले साधारण रहेंगे. पहल करने से बचें. संबंधों व व्यवहार में धैर्य बढ़ाएंगे. परिजनों के साथ सुखद पल बनेंगे. मैत्री मजबूत होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता बनाए रखेंगे. तर्कपूर्ण व्यवहार रखेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ें. सेहत संबंधी संकेतों को नजरअंदाज न करें. साझा की भावना रखें.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. वचन रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : भगवा

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 27 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: वाणिज्यिक कार्याें में उपलब्धि पाएंगे, दिखावे से बचें |
    आज 27 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: पहल करने से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें |
    आज 27 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: हर इच्छा होगी पूरी, करें ये खास उपाय |
    आज 27 अगस्त 2026 वृष राशिफल: प्रेम संबंधों को बल मिलेगा, श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी |
    एक क्लिक में पढ़ें 27 अगस्त 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    आज 27 अगस्त 2026 मेष राशिफल: व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा, उत्साह से कार्य करेंगे |
    Aaj ka Upay 27 August 2026: कुंडली में चंद्र दोष हो तो सावन पूर्णिमा पर ये उपाय करें
    Advertisement