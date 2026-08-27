आज 27 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: बड़प्पन की सोच से काम लें, बहस विवाद की स्थिति टालें

घर परिवार में सामंजस्य बढ़ाएं. लोगों के साथ सहजता और संवाद बनाए रखें. संबंधों का सम्मान करें. व्यापार में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. अपनों से जरूरी बात कहेंगे. बड़ों की बात ध्यान से सुनेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएं. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. कामकाजी गतिविधियों में रुचि रहेगी. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेेंगे. तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. सहज बनें रहें. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. विनम्रता बढ़ाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार में उचित गति बनाए रखेंगे. योजनाओं में सफल होंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सुधार आएगा. कामकाज अच्छा रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. स्मार्टनेस बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- सुविधा संसाधन जुटाएंगे. भवन वाहन के प्रयास गति लेंगे. लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. समय प्रबंधन व अनुशासन रखेंगे. बड़प्पन की सोच से काम लें. धैर्य न खोएं.

प्रेम मैत्री- आवेश में नहीं आएं. घरेलु मामलों में बड़प्पन रखें. रिश्तों में सहजता से आगे बढ़ें. संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में पहल रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी. जिद छोडें. घर से करीबी बढे़गी. सकारात्मक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रिय का सम्मान करें.

स्वास्थ्य मनोबल- जांच नियमित रखें. बहस विवाद की स्थिति टालें. मनोबल बढ़ा रहेगा. स्वयं फोकस रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. अहंकार त्यागें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : लाल

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