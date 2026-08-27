scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 27 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: बड़प्पन की सोच से काम लें, बहस विवाद की स्थिति टालें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 27 August 2026, Scorpio Horoscope Today: रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी. जिद छोडें. घर से करीबी बढे़गी. सकारात्मक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रिय का सम्मान करें.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

घर परिवार में सामंजस्य बढ़ाएं. लोगों के साथ सहजता और संवाद बनाए रखें. संबंधों का सम्मान करें. व्यापार में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. अपनों से जरूरी बात कहेंगे. बड़ों की बात ध्यान से सुनेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएं. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. कामकाजी गतिविधियों में रुचि रहेगी. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेेंगे. तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. सहज बनें रहें. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. विनम्रता बढ़ाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में उचित गति बनाए रखेंगे. योजनाओं में सफल होंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सुधार आएगा. कामकाज अच्छा रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. स्मार्टनेस बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- सुविधा संसाधन जुटाएंगे. भवन वाहन के प्रयास गति लेंगे. लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. समय प्रबंधन व अनुशासन रखेंगे. बड़प्पन की सोच से काम लें. धैर्य न खोएं.

सम्बंधित ख़बरें

वाणिज्यिक विषयों में अच्छा करेंगे, संकोच दूर होगा
वृश्चिक राशिवालों को धन की प्राप्ति होगी, करियर में तरक्की होगी, जानें दैनिक राशिफल
सूझबूझ व सक्रियता से कारोबार को संवारेंगे, परिवार में सामंजस्य रहेगा
वृश्चिक राशिवाले भावनाओं में बह कर फैसला करने से बचें, जानें दैनिक राशिफल
नवीन मामले पक्ष में बनेंगे, सौदे-समझौते गति लेंगे

प्रेम मैत्री- आवेश में नहीं आएं. घरेलु मामलों में बड़प्पन रखें. रिश्तों में सहजता से आगे बढ़ें. संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में पहल रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी. जिद छोडें. घर से करीबी बढे़गी. सकारात्मक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रिय का सम्मान करें.

स्वास्थ्य मनोबल- जांच नियमित रखें. बहस विवाद की स्थिति टालें. मनोबल बढ़ा रहेगा. स्वयं फोकस रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. अहंकार त्यागें.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : लाल

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 27 अगस्त 2026 तुला राशिफल: बैंकिंग के मामले बढ़ेंगे, विविध मामलों सक्रियता रखेंगे |
    आज 27 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: वादा वचन निभाएंगे, लापरवाही से बचें |
    आज 27 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: वाणिज्यिक कार्याें में उपलब्धि पाएंगे, दिखावे से बचें |
    आज 27 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: पहल करने से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें |
    आज 27 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: हर इच्छा होगी पूरी, करें ये खास उपाय |
    आज 27 अगस्त 2026 वृष राशिफल: प्रेम संबंधों को बल मिलेगा, श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी |
    एक क्लिक में पढ़ें 27 अगस्त 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    आज 27 अगस्त 2026 मेष राशिफल: व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा, उत्साह से कार्य करेंगे |
    Aaj ka Upay 27 August 2026: कुंडली में चंद्र दोष हो तो सावन पूर्णिमा पर ये उपाय करें
    Advertisement