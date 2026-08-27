आज 27 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: वादा वचन निभाएंगे, लापरवाही से बचें

कार्यक्षेत्र में सुधार के प्रयास बनाए रहेंगे. श्रमशील बने रहेंगे. आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से सीख सलाह बढ़ाएंगे. नियम अनुशासन रखें. चर्चा संवाद और भेंटवार्ता में नियंत्रण रखेंगे. साझीदारी को मजबूती मिलेगी. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. नियमपालन बनाए रखेंगे. पेशेवर परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे. मेहनत से कार्य संवारेंगे. जिद व व्यवस्था की अनदेखी से लाभ प्रभावित हो सकते हैं. सबसे से तालमेल रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. व्यवस्था बनाए रखेंगे. लाभ के अवसर और उत्साह बने रहेंगे. पेशेवर मामले सकारात्मक बने रहेंगे. सफेदपोश ठगों सें बचें. नेतृत्व क्षमता का विकास होगा.

धन संपत्ति- मौके भुनाने पर जोर होगा. हितलाभ साधारण रहेगा. विपक्ष से सजगता बढ़ाएंगे. अड़चन बनी रहेगी. जरूरी कार्य समय से करें. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. सेवाक्षेत्र पर जोर रहेगा.

प्रेम मैत्री- मन की बात अपनों के सामने रखेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. उचित समय पर भेंटवार्ता के लिए जाएं. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. वादा वचन निभाएंगे. सबकी खुशी में शामिल होंगे. प्रेम संबंधों में भरोसा रखें. मन के मामले सहज व संतुलित रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें. लापरवाही से बचें. समकक्ष सहयोगी होंगे. संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. मनोबल बढ़ाएं.



आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. कर्मठ बनें.

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शुभ अंक : 3, 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

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