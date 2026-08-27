आज 27 अगस्त 2026 तुला राशिफल: बैंकिंग के मामले बढ़ेंगे, विविध मामलों सक्रियता रखेंगे

मित्रों के साथ यादें ताजा करेंगे. आपस में सुखकर समय बिताएंगे. संतुलन पर बल देंगे. शिक्षाकार्य में में बेहतर बने रहेंगे. महत्व के कार्य गति पाएंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता दिखाएं. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. जरूरी कार्याे को लंबित रखने से बचेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. कार्यक्षमता बेहतर रहेगी. करियर कारोबार में शुभता बनाए रखेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- आधुनिक व्यवस्था मजबूत रखेंगे. पेशेवर प्रयासों में तेजी लाएंगे. तथ्यों पर ध्यान देंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. कार्य व्यापार में तेजी बनी रहेगी. विविध मामलों सक्रियता रखेंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पेपरवर्क और स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक पक्ष प्रभावशाली रहेगा. वाणिज्यिक रुटीन संवारेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. उधार न करें. बैंकिंग के मामले बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष को बल मिलेगा. घर में साज संवार बनाए रखेंगे. संबंध मजबूत रहेगा. रिश्तों में भरोसा रखेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे. मन के मामले सकारात्मक बनेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. वचन निभाएं. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बहस से बचें. अंकुश बढ़ाएं. प्रतिभा व कौशल को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बौद्धिकता को आगे बढ़ाएंगे. स्पर्धा का भाव रहेगा.



आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. वचन निभाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : दूधिया

---- समाप्त ----