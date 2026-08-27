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आज 27 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: हर इच्छा होगी पूरी, करें ये खास उपाय

Aaj ka Mithun Rashifal 27 August 2026, Gemini Horoscope Today: अनुभवियों का सहयोग रहेगा. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. अधिकारी सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. लक्ष्य बनाए रखेंगे.

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gemini horoscope
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भाग्य बल बढ़ेगा. सभी परिणाम पक्ष में बने रहेंगे. बड़ों का साथ समर्थन बनाए रखेंगे. हर्ष उत्साह से कार्य करेंगे. अपनों के साथ सुखद समय बीतेगा. सभी से सामंजस्य ररखेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बनेगा. प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. बड़प्पन का भाव रखेंगे. स्वजनों की मदद से सभी परिणाम साधेंगे. पेशेवर मामले सकारात्मक बनेंगे. हितलाभ में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- जरूरी कार्य गति लेंगे. अनुभवियों का सहयोग रहेगा. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. अधिकारी सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. लक्ष्य बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- प्रतिभा संवरेगी. अन्य के साथ सहकार रखेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. योजनाओं में गति आएगी.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. रिश्ते मजबूत रहेंगे. मित्रों का समर्थन बना रहेगा. सबका भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. प्रियजन विश्वसनीय रहेंगे. प्रेम में सहज सक्रिय रहेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साख सम्मान में वृद्धि होगी. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. महत्वपूर्ण मौके भुनाएंगे.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. यात्राएं बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 5 और 9

शुभ रंग : आंवला समान

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