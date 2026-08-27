आज 27 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: वाणिज्यिक कार्याें में उपलब्धि पाएंगे, दिखावे से बचें

साझा लक्ष्य पर जोर रखेंगे. घर में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. पेशेवरजन परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे. विनम्रता से काम निकालेंगे. सहजता सरलता से आगे बढ़ेंगे. लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. लाभ के अवसर बेहतर बनेंगे. साझेदारीे के प्रयास फेंगे. सहजता व सहकार से आर्थिक सफलता पाएंगे. व्यापार में बढ़चढ़कर हिस्सा लेंगे.
नौकरी व्यवसाय- करियर में तेजी रहेगी. टीम पर फोकस होगा. कारोबार में सम्मान बनाए रखेंगे. प्रबंधन बेहतर रहेगा. सबको सहयोग करने का भाव रहेगा. वाणिज्यिक कार्याें में उपलब्धि पाएंगे.
धन संपत्ति- महत्वपूर्ण योजनाओं में हितलाभ बेहतर रहेगा. विविध विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. खर्च नियंत्रित रहेगा. जरूरी सूचना प्राप्त हो सकती है. सलाह से निर्णय लेंगे.
प्रेम मैत्री- भावनात्मक अनुकूल बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत चर्चा में बढ़चढ़कर हिस्सा लेंगे. प्रियजनों से नजदीकी बढ़ेगी. पारिवारिक पक्ष मजबूत रखेंगे. संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ सहयोग बनाए रहेंगे. रिश्ते सामान्य बने रहेंगे. लोगों से भेंट बढ़ाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता रखेंगे. दिखावे व उकसावे से बचेंगे. संपर्क संवाद में सहज रहेंगे. सहजता से कार्य करें. स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.
आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. टीम बढ़ाएं.
शुभ अंक : 1, 3 और 9
शुभ रंग : गेरुआ