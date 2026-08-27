आज 27 अगस्त 2026 वृष राशिफल: प्रेम संबंधों को बल मिलेगा, श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी

कामकाजी गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. व्यवसाय में तेजी बनी रहेगी. पेशेवर पक्ष मजबूत रहेगा. वाणिज्यिक योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. प्रभावशाली परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. चहुंओर संवार की स्थिति रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. लिखापढ़ी में पक्के बने रहेंगे. लेनदेन में पहल का भाव रहेगा. प्रशासकीय मामलो में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आशंका मुक्त रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय को गति देंगे. पैतृक मामले सकारात्मक रहेंगे. प्रतिभा पर फोकस बढ़ेगा. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. विभिन्न मामलों में सामंजस्यता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- लाभ इच्छित बना रहेगा. कार्य व्यापार में प्रयास बढ़ाए रखेंगे. साझेदारी को बल मिलेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. संसाधन बढ़ाने में सफल होंगे. श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी.

प्रेम मैत्री- मन की बातें करीबियों से कह पाएंगे. संवाद में संकोच नहीं दिखाएंगे. संबंधों में सहयोग बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास से निजी संबंध मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. मित्रों की खुशी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मसम्मान ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य पर जोर होगा. संतुलन बढ़ाएंगे. मनोबल उच्च रहेगा. सक्रियता से काम लेंगे. लक्ष्य संवारेंगे.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. उत्साह दिखा

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

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