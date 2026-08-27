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आज 27 अगस्त 2026 धनु राशिफल: सबका साथ और विश्वास पाएंगे, अनुभव का लाभ उठाएंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 27 August 2026, Sagittarius Horoscope Today: नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. व्यापार में सफलता बनेगी. जरूरी विषयों में तेजी रखें.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

भाइयों से भेंट होगी. संबंधों में सहजता रहेगी. साहस पराक्रम बढ़ेगा. व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे. संकोच दूर होगा. कामकाजी स्थिति संवरेगी. साहस और पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता रखेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. तात्कालिक लक्ष्यों प्राप्त करेंगे. आवश्यक मामलों को गति देंगे. वाणिज्यिक में यात्रा सफल होगी. संवाद पर जोर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी संपर्क संवाद बढ़ा रहेगा. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. व्यापार में सफलता बनेगी. जरूरी विषयों में तेजी रखें.

धन संपत्ति- हितलाभ में वृद्धि होगी. सहकारिता का भाव बढ़ेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. कार्य विस्तार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. यात्रा हो सकती है. मामले लंबित रखने से बचें. वादा पूरा करें.

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प्रेम मैत्री- परिवार से नजदीकी रहेगी. अपनों के साथ सुख सौख्य बढ़ाएंगे. करीबी से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनम्र रहेंगे. सभी से सामंजस्य रखेंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. मन के मामलों में फोकस बढ़ेगा. संबंधों में संतुलन रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रबंधन संवारें. स्वास्थ्य व्यक्तित्व सुधार पर रहेगा. मनोबल मजबूत होगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. उत्साह बढ़ेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. प्रवचन सुनें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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