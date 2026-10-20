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आज 20 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: निसंकोच सक्रियता बनाए रखेंगे, कार्य विस्तार पर जोर होगा

Aaj ka Makar Rashifal 20 October 2026, Capricorn Horoscope Today: आर्थिकी बल पाएगा. जीवनस्तर संवार पाएगा. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं.

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capricorn horoscope
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रचनात्मकता और साख सम्मान बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. भूमि भवन के कार्य बनंेगे. साझीदारी में सफल होंगे. स्वयं पर फोकस बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. सभी क्षेत्रों में कला कौशल को बल मिलेगा. नवीन सोच से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य को बल मिलेगा. विभिन्न कार्यों में बेहतर प्रदर्शन होगा. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा और साख में वृद्धि होगी. लोकप्रियता बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में अनुकूलन रहेगा. रचनात्मकता पर फोकस बना रहेगा. इच्छित सफलता के संकेत हैं. व्यवसायिक मामले गति लेंगे. निसंकोच सक्रियता बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा.

धन संपत्ति- आर्थिकी बल पाएगा. जीवनस्तर संवार पाएगा. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं.

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प्रेम मैत्री- अपनों के साथ सुख साझा करेंगे. मन के मामलों में शुभता रहेगी. भावनात्मक संबंधों में करीबी आएगी. प्रियजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह व सहयोग बनाए रखेंगे. साझा भावना रखेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता रहेगी. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. उचित निर्णय लेंगे. कार्य ऊर्जा बढ़ेगी. संवेदनशीलता रखेंगे. रहन सहन संवरेगा.

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय मनाएं. अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक स्वरूप अहंकारी रावण का पुतला दहन करें. रुटीन संवारें.

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शुभ अंक : शुभ अंक: 2, 4, 8 और 9 शुभ रंग:

शुभ रंग : मटमैला

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