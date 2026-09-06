आज 6 सितंबर 2026 वृष राशिफल: संपत्ति के मामले सामान्य बने रहेंगे, धनधान्य बढ़त पर बना रहेगा

वाणिज्य व्यापार में प्रभावी बने रहेंगे. परिवार के लोगो में सहयोग सहकार में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार सहजता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा देंगे. मान सम्मान बढ़ा रहेगा. सभ्यता संस्कार पर जोर बनाए रखेंगे. जीवन स्तर आकर्षक रहेगा. व्यवहार प्रभावी रहेगा. लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. लाभ में उछाल आएगा. जरूरी कार्यों को गति देंगे. योजनाओं में तेजी आएगी. परिवार में अनुकूलता बनी रहेगी. विनय विवेक बनाए रखें. आएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. कामकाज में सक्रियता बनी रहेगी. पेशेवरजन सफलता पाएंगे. वरिष्ठों को साथ बनाए रखेंगे. प्रबंधन में सजग रहेंगे. साझा प्रयासों पर जोर रहेगा.

धन संपत्ति- कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक मामलों में पहल बढ़ाएंगे. योजनाओं को गति देंगे. सभी का सहयोग रहेगा. संपत्ति के मामले सामान्य बने रहेंगे. धनधान्य बढ़त पर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में इच्छित वातावरण रहेगा. प्रियजन संग वक्त बिताएंगे. एक दूसरे के समर्थन में खड़े नजर आएंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे. मन के मामले सुखद रहेंगे. करीबी से भेंट होगी. अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे. स्वजनों से प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वचन पालन रखेंगे. आदर स्नेह रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आपसी समन्वय से कार्य करें. संग्रह संरक्षण पर बल बना रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

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आज का उपाय: भगवान दिवाकर आदित्य सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : श्वेत

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