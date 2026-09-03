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आज 3 सितंबर 2026 वृष राशिफल: लक्ष्य बनाए रखेंगे, निजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 3 September 2026, Taurus Horoscope Today: अनुकूलता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में मजबूती बनाए रखेंगे. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रियजनों को प्रभावित करेंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे.

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taurus horoscope
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शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. लाभ एवं संवार पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यविस्तार के मामले सफल रहेंगे. महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. आधुनिक प्रयास बल पाएंगे. जीत का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सभी का सम्मान रखेंगे. संवेदनशीलता से काम लेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली बना रहेगा. विविध विषयों में रुचि दिखाएंगे. रचनात्मक प्रयासों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत संवाद पर जोर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- आधुनिक व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा. लक्ष्य बनाए रखेंगे. करियर व्यापार बढ़ाने की सोच होगी. प्रयासों को समर्थन मिलेगा. कला कौशल में सुधार आएगा.

धन संपत्ति- आर्थिक क्षेत्र में मनोनुकूल प्रस्ताव मिलेंगे. नवीन गतिविधियां बनाए रखेंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. लाभ ऊंचा रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. भव्यता पर जोर होगा.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा में आगे होंगे. निजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. मन की बात कह पाएंगे. सहनशील बने रहेंगे. अनुकूलता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में मजबूती बनाए रखेंगे. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रियजनों को प्रभावित करेंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनय विवेक बढ़ेगा.कार्यों में तेजी दिखाएंगे. नवीन विषयों से जुड़ेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्ट रहेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा. मेलजोल बढाएंगे.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. नवाचार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 4 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

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