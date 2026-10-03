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आज 3 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: चर्चा में प्रभावी रहेंगे, संबंधी प्रसन्न रहेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 3 October 2026, Taurus Horoscope Today: वातावरण बना रहेगा.  चर्चा में प्रभावी रहेंगे.  संबंधी प्रसन्न रहेंगे.  मित्रगण सहयोगी रहेंगे.  बड़प्पन दिखाएंगे.  घर आए मेहमान का सम्मान रखेंगे. 

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taurus horoscope
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आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा.  रक्त संबंधियों का सहयोग पाएंगे.  चहुंओर शुभता का संचार रहेगा.  परिवार के साथ स्मरणीय पल साझा करेंगे.  जीवन स्तर संवार पर रहेगा.  समता सामन्जस्यता का भाव बनाए रखेंगे.  हर्ष आनंदमय सुखदायक समय है.  श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव है.  योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.  महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे.  वचन बनाए रखेगे.  संस्कार परंपराएं पर जोर रखेंगे.  वाणी व्यवहार प्रभावशाली होगा.  धन संपत्ति बढ़ेगी. 

नौकरी व्यवसाय- प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  कारोबार को तेज बढ़ावा देंगे.  प्रतिभा से प्रबंधन के प्रयास संवारेंगे.  प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.  तार्किक जोखिम उठाएंगे.  साख सम्मान बनाए रखेंगे. 

धन संपत्ति- लाभ के अवसरों को भुनाएंगे.  व्यवस्था का लाभ उठाएंगे.  परिणामों से उत्साहित रहेंगे.  महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता बनाए रहेंगे.  धनधान्य के कार्य गति लेंगे.  प्रभावशाली बने रहेंगे. 

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प्रेेम मैत्री- भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.  सबका साथ मिलेगा.  व्यक्त्गित मामले पक्ष में बनेंगे.  प्रियजनों से भेट होगी.  अनुकूल वातावरण बना रहेगा.  चर्चा में प्रभावी रहेंगे.  संबंधी प्रसन्न रहेंगे.  मित्रगण सहयोगी रहेंगे.  बड़प्पन दिखाएंगे.  घर आए मेहमान का सम्मान रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार संवार पाएंगे.  रचनात्मकता बढ़ेगी.  स्वास्थ्य सुधार लेगा.  व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.  कला कौशल बल पाएंगे. 

आज का उपाय: पितरों का विधिवत् स्मरण और तर्पण करें.  शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान बढ़ाएं.  साज संवार रखें. 

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : स्फटिक के समान

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