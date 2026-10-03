आज 3 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: आकर्षक रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

सहकारिता व साझीदारी में रुचि रखेंगे. सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में अंकुश बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. परिवार में हर्ष उत्साह रहेगा. संवाद संचार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. आवश्यक कार्यों में तेजी लाएंगे. संपर्क का दायरा बड़ा हागा. जानकारी जुटाने पर जोर रहेगा. बंधु बांधवों से करीबी बढ़ेगी. सबको साथ लेंगे. सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास बनाए रखेंगे. सामाजिकता संवार पर रहेंगी.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. लाभफल बेहतर बना रहेगा. जरूरी विषयों को आगे बढ़ाएंगे. विस्तार कार्यों में सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रयासों में गंभीरता रखेंगे.

धन संपत्ति- व्यवसाय में आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. चहुंओर सकारात्मकता रहेगी. लोगों का भरोसा जीतेंगे. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. लाभ के अवसर बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ शुभ समय बिताएंगे. रिश्तों में मतभेद दूर होंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. संबंधों पर फोकस रखेंगे. परिजन बंधुओं से तालमेल बनाए रखेंगे. भेंट के मौके बनेंगे. भावनात्मक चर्चा प्रभावी रहेगी. स्वजनों की मदद रखेंगे. आपसी विश्वास बल पाएंगे. मन के मामले संवार पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्र बने रहेंगे. साहस पराक्रम रहेगा. आलस्य त्यागें. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: पितरों का विधिवत् स्मरण और तर्पण करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान बढ़ाएं. मेलजोल बढ़ाए रखें.

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शुभ अंक : 3, 5, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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