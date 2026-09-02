आज 2 सितंबर 2026 वृष राशिफल: निवेश पर ध्यान देंगे, आर्थिक मामलों में सहज रहेंगे

वित्तीय कार्य साधारण बने रहेंगे. कारोबारी स्थिति मिलीजुली रहेगी. रिश्तों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यों में सहयोग सहकार रखेंगे. घर में सामंजस्य रहेगा. उधार से बचेंगे. बजट बनाकर आगे बढ़ें. खर्च पर अंकुश रखें. दूर देश के मामले सधेंगे. सहज गति से आगे बढ़ें. कार्य व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पेशेवरता से काम लेंगे. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. करियर कारोबार में विनम्रता बनाए रहें. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें.

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नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में सजग रहें. प्रलोभन में आने से बचें. करियर व्यापार पर फोकस रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासो में सक्रियता आएगी. विविध परिणाम सकारात्मक रहेंगे. कार्य विस्तार में दिखावे से बचें.

धन संपत्ति- पेशेवर स्मार्ट डिले की नीति रखें. नीति नियमों का पालन करें. निवेश पर ध्यान देंगे. आर्थिक मामलों में सहज रहेंगे. विरोधी सक्रियता दिखाएंगे. क्षमता से अधिक कार्यगत दबाव लेने से बचें.

प्रेम मैत्री- चर्चा एवं संवाद में सतर्क रहेंगे. रिश्तेदारों का सहयोग बढ़ेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संबंध सामान्य रहेंगे. मेलजोल बढ़ेगा. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तेदारी बढ़ेगी. विभिन्न गतिविधियों में उतावली से बचेंगे. भावनात्मक विषयों में धैर्य रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का विश्वास जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भार उठाने में सजग रहें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. मनोबल बनाए रहें. तर्कशीलता बढ़ाएं. वरिष्ठ सहायक होंगे. स्वास्थ्य के मामलों में संतुलन बढ़ाएं.

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आज का उपाय: सर्वप्रथपूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. धैर्य रखें.

शुभ अंक : 2, 3, 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

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