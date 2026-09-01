आज 1 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे, अनुशासन बढ़ाएंगे

प्रभावपूर्ण प्रबंधन बनाए रखने में सफल होंगे. कार्यविस्तार पर जोर होगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. अनजान पर कम विश्वास करेंगे. अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. प्रशासन के कार्यों में तेजी आएगी. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. शासन प्रशासन के प्रयास बल पाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहज रहेंगे. व्यवसाय में रुचि लेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में इच्छित संभावनाएं बल पाएंगी. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. तेजी से लक्ष्यों को साधेंगे. व्यावसायिक परिस्थितियों में अनुकूलन रहेगा. उत्साह बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिकी बल पाएगी. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे. अधिकारियों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. चर्चाओं में शामिल होंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से सबका भरोसा जीतेंगे. आपसी विश्वास बढ़ेगा. निजी संबंध मधुर रहेंगे. आपसी भरोसा बढ़ेगा. सम्मान का भाव रखेंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. मन के रिश्तों को संवारेंगे. सबके संरक्षण का भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान व व्यक्तित्व बल पाएगा. अनुशासन बढ़ाएंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. स्पष्टता रखेंगे.

आज का उपाय: महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान करें. सहयोग रखें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

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