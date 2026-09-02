scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Arthik Rashifal 2 सितंबर 2026: वृश्चिक राशि वाले खर्च और निवेश पर नियंत्रण रखें, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 2 September 2026 (आर्थिक राशिफल): वित्तीय गतिविधियां सामान्य रहेंगी. आय में बड़ा बदलाव नहीं दिखता. खर्च और निवेश पर नियंत्रण रखें. करियर और कारोबार में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. कामकाज से जुड़ी व्यस्तता बनी रहेगी.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष राशि
व्यावसायिक संबंधों का लाभ मिलेगा. उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं. धन-धान्य में वृद्धि के संकेत हैं. कारोबार में सफलता मिलेगी. लोकप्रियता बढ़ सकती है. वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करने में तेजी आएगी.

वृष राशि
पेशेवर मामलों में स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ें. नियमों का पालन करें. निवेश पर ध्यान रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. विरोधियों की सक्रियता बढ़ सकती है. अपनी क्षमता से अधिक काम का दबाव लेने से बचें.

मिथुन राशि
आर्थिक लाभ बेहतर रहेगा. वित्तीय मामले पक्ष में बन सकते हैं. बड़ी उपलब्धियों के अवसर मिलेंगे. योजनाओं को समर्थन प्राप्त होगा. साहस और पराक्रम बढ़ेगा. महत्वपूर्ण विषयों पर सक्रियता बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Masik Rashifal September 2026
कन्या-मीन की आय बढ़ेगी, जानें आपकी राशि के लिए कैसा है सितंबर
Gajkesari Yog 2026
7 सितंबर को बनेगा गजकेसरी योग, 3 राशि वालों को बना सकता है अमीर
Shukra Gochar 2026
शुक्र का राशि परिवर्तन कल, नवंबर तक इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा
Kal Ka Rashifal 2 September 2026
कल 2 राशियां पैसों के मामले में रहें सावधान, यहां पढ़ें राशिफल
janmashtami 2026 rashifal
जन्माष्टमी पर बनेगा 'महालक्ष्मी राजयोग'! 4 राशियों की बढ़ेगी आय

कर्क राशि
शासन और प्रशासन से जुड़े काम बन सकते हैं. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. उद्योग और कारोबार उम्मीद के मुताबिक रहेंगे. अटके हुए मामले सुलझ सकते हैं. वरिष्ठ लोगों से मुलाकात और संवाद बढ़ेगा.

सिंह राशि
व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी. बेहतर परिणाम मिलने के संकेत हैं. लेनदेन को गति मिलेगी. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. जोखिम लेने की इच्छा रहेगी. महत्वपूर्ण सूचनाएं भी मिल सकती हैं.

Advertisement

कन्या राशि
कारोबार में सजगता बनाए रखें. व्यावसायिक प्रयास सामान्य रहेंगे. चुनौतियां बनी रह सकती हैं. उद्योग और व्यापार में जल्दबाजी से बचें. व्यवस्था पर ध्यान दें. पेशेवर लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश जारी रखें.

तुला राशि
पेशेवर क्षेत्र में प्रभाव मजबूत रहेगा. सहयोग से जुड़े काम बनेंगे. बड़ी सोच के साथ महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. लंबित कार्यों को टालने से बचेंगे. कारोबार में उपलब्धियां बढ़ने के संकेत हैं.

वृश्चिक राशि
वित्तीय गतिविधियां सामान्य रहेंगी. आय में बड़ा बदलाव नहीं दिखता. खर्च और निवेश पर नियंत्रण रखें. करियर और कारोबार में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. कामकाज से जुड़ी व्यस्तता बनी रहेगी.

धनु राशि
अलग-अलग स्रोतों से लाभ बढ़ सकता है. लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता मिलेगी. परीक्षा और प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वित्तीय स्थिति बेहतर होगी. कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होने के संकेत हैं.

मकर राशि
वित्तीय मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. पद और प्रतिष्ठा बनी रहेगी. भवन और वाहन से जुड़े मामले पक्ष में रह सकते हैं. निजी खरीदारी बढ़ाने का अवसर मिलेगा. प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी.

कुंभ राशि
लाभ का स्तर बेहतर होगा. पद और प्रभाव बढ़ सकता है. जोखिम वाले मामलों में रुचि रहेगी. योजनाओं को गति मिलेगी. मान-सम्मान मजबूत होगा. आर्थिक गतिविधियों में सफलता मिल सकती है. पेशेवर यात्रा भी संभव है.

Advertisement

मीन राशि
बचत बढ़ाने पर ध्यान रहेगा. बैंकिंग से जुड़े कामों को प्राथमिकता देंगे. धन-धान्य में वृद्धि के संकेत हैं. काम में निरंतरता बनी रहेगी. नियम और अनुशासन का पालन करेंगे. मूल्यवान उपहार मिलने की संभावना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 2 सितंबर 2026: आज 2 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 2 सितंबर 2026 मीन राशिफल: बैंकिग पर जोर रखेंगे, धनधान्य में वृद्धि होगी |
    आज 2 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: पद प्रभाव बढ़ाएंगे, जोखिमपूर्ण विषयों में रुचि रखेंगे |
    आज 2 सितंबर 2026 मकर राशिफल: पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी, भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे |
    आज 2 सितंबर 2026 धनु राशिफल: करियर पर फोकस रखेंगे, अनुकूल समय का लाभ लेंगे |
    आज 2 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: खर्च निवेश पर अंकुश रखेंगे, करियर कारोबार में अच्छा करेंगे |
    आज 2 सितंबर 2026 तुला राशिफल: उपलब्धियों में वृद्धि होगी, कारोबार में प्रभावी रहेंगे |
    आज 2 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: कारोबार के प्रयास सामान्य होंगे, चुनौतियां बनी रहेंगी |
    आज 2 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे, लेन-देन को गति देंगे |
    आज 2 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: आर्थिक पक्ष बल पाएगा, उद्योग व्यवसाय उम्मीद के अनुरूप रहेंगे
    Advertisement