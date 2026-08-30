आज 30 अगस्त 2026 वृष राशिफल: उन्नति से उत्साहित रहेंगे, जिम्मेदारी से कार्य करेंगे

कार्य व्यापार के संरक्षण में सफल रहेंगे. करियर में प्रभावपूर्ण स्थिति रखेंगे. पेशेवरता पर जोर होगा. स्वस्थ प्रतियोगिता बढ़ाएंगे. जोखिम के कार्यों में रुचि लेंगे. सबको जोड़े रखेंगे. साझा प्रयासों सक्रियता आएगी. विभिन्न प्रयास संवरेंगे. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे. नेतृत्व के प्रयासों को बल मिलेगा. सहकारिता के कार्यों में तेजी दिखाएंगे. करीबीजन उपलब्धि पाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. उमंग उत्साह से विविध कार्य करेंगे. कार्यक्षमता में बढ़त बनी रहेगी. लाभ बढ़ेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में पहल बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. लेनदेन की गतिविधियांे पर ध्यान देंगे. सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा. तेजी बनी रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक एवं व्यावसायिक लाभ में वृद्धि होगी. उन्नति से उत्साहित रहेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. बजट का संतुलन बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में फोकस बढ़ाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से संबंध संवार पाएंगे. आपसी विश्वास को बढ़ावा मिलेगा. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. मेल मुलाकात बढ़ाएंगे. जीवन में शुभता का संचार रहेगा. रिश्ते मधुर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता का भाव रखेंगे. गरिमा गोपनीयता पर बल देंगे. तेजी से काम लेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्पष्टता बनाए रहेंगे.



आज का उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री का प्रसाद बांटें. सक्रियता रखें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : श्वेत

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