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आज 30 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: उद्योग व्यापार में उत्तम स्थिति रहेगी, अधिकारियों से भेंट होगी

Aaj ka Mithun Rashifal 30 August 2026, Gemini Horoscope Today: अवसरों का लाभ उठाएंगे. उद्योग व्यापार में उत्तम स्थिति रहेगी. अधिकारियों से भेंट होगी. चर्चा में सहज होंगे. विविध मामलों में प्रतिभा प्रदर्शन से आगे बने रहेंगे.

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gemini horoscope
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प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों में पहल रखेंगे. कुछ बड़ा करने की सोच रहेगी. करियर व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. रखेंगे. उचित अवसर बने रहेंगे. परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे. घर का वातावरण सुखद रहेगा. परिजन सहकार से आगे बढ़ेंगे. मन की बात कह पाएंगे. खानपान में सात्विकता रखेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.

नौकरी व्यवसाय- अवसरों का लाभ उठाएंगे. उद्योग व्यापार में उत्तम स्थिति रहेगी. अधिकारियों से भेंट होगी. चर्चा में सहज होंगे. विविध मामलों में प्रतिभा प्रदर्शन से आगे बने रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रयासों में इच्छित लाभ बनेंगे. व्यवस्था में सुधार आएगा. नियमों का पालन बढ़ाएंगे. करीबी सहयोगी होंगे. पैतृक पक्ष से लाभ रहेगा. परिणाम पक्ष में बने रहेंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रेम के मामले बेहतर बनेंगे. अपनों के साथ हर्ष आनंद से वक्त बिताएंगे. खुशियों के अवसर बनेंगे. प्रिय की भावनाओं का आदर करेंगे. दिल की बात साझा करेंगे. निजी मामलों में भावनात्मक सबल रहेंगे. स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे. अपनों के साथ वक्त बिताएंगे. करीबियों संग सुख बांटेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कर्तव्य पालन बढ़ेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. मदद बनाए रखेंगे.शुभ रंग:

आज का उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री का प्रसाद बांटें. सहयोग बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3 और 5

शुभ रंग : पीच कलर

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