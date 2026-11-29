Surya Grahan 2027: साल 2027 खगोलीय घटनाओं के लिहाज से काफी खास रहने वाला है. इस साल आसमान में सूर्य और चंद्र ग्रहण समेत कई अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे. ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से भी ग्रहण को महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के अलावा देश-दुनिया पर भी पड़ता है. बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में होने जा रहा है. खास बात यह है कि इस बार आसमान में सूर्य के चारों तरफ चमकती हुई अंगूठी जैसा दृश्य बनेगा. इस तरह की खगोलीय घटना को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं. तो आइए जानते हैं कि साल 2027 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा और इसका समय क्या रहेगा. साथ ही जानिए यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं और यहां सूतक काल मान्य होगा या नहीं.

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साल 2027 का पहला सूर्य ग्रहण कब? (Solar Eclipse 2027 Date)

साल 2027 का पहला सूर्य ग्रहण 6 फरवरी, शनिवार को पड़ रहा है. यह एक वलयाकार ग्रहण होगा. इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, लेकिन सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता. इसके कारण सूर्य का किनारे वाला हिस्सा चमकता रहता है और देखने पर ऐसा लगता है, जैसे आसमान में आग का चमकदार छल्ला बन गया हो. खगोल विज्ञान में इस नजारे को 'रिंग ऑफ फायर' के नाम से जाना जाता है.

क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण? (Solar Eclipse 2027 Visible In India)

बता दें कि फरवरी में लगने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसकी वजह है कि उस समय भारत में रात होगी और सूर्य दिखाई नहीं देगा. इसलिए देश के किसी भी हिस्से से लोग इस ग्रहण को नहीं देख पाएंगे.

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सूर्य ग्रहण पर भारत में मान्य होगा सूतक काल? (Solar Eclipse 2027 Sutak Kaal)

सूर्य ग्रहण के साथ सूतक काल का भी खास महत्व होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है. इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं और पूजा-पाठ जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. हालांकि, इस दौरान भगवान का नाम लेना और मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है. लेकिन साल 2027 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा.

किन देशों में दिखाई देगा साल का पहला सूर्य ग्रहण?

6 फरवरी 2027 को लगने वाला सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. इसके अलावा अटलांटिक महासागर के कुछ इलाकों में भी लोग इसे देख सकेंगे.

2027 में कितने सूर्य ग्रहण लगेंगे? (Solar Eclipse 2027 Dates)

साल 2027 में कुल दो सूर्य ग्रहण लगेंगे. पहला ग्रहण 6 फरवरी 2027 को होगा, जो वलयाकार रहेगा. इस दौरान सूर्य के चारों ओर आग की अंगूठी जैसा नजारा दिखाई देगा. यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा. वहीं, दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अगस्त 2027 को लगेगा. यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जिसका आंशिक नजारा भारत के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा.

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