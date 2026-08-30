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Lucky Vastu Plant: घर की इस दिशा में लगाएं ये 4 पौधे, बढ़ेगा पैसा

Lucky Vastu Plant:घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में कुछ खास पौधे रखना शुभ माना जाता है. जानें रबर प्लांट, स्नेक प्लांट समेत कौन से 4 पौधे यहां रखने से घर में पॉजिटिविटी और सुख-समृद्धि बनी रहती है.

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घर में पौधे लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो इन 4 पौधों को दक्षिण-पश्चिम दिशा में रख सकते हैं.
घर में पौधे लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो इन 4 पौधों को दक्षिण-पश्चिम दिशा में रख सकते हैं.

Lucky Plant Vastu: घर में पौधे लगाने से घर की खूबसूरती बढ़ती है. कई लोग घर की सजावट के साथ-साथ वास्तु का भी ध्यान रखते हैं. वास्तु शास्त्र में पौधों को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं. कहा जाता है कि सही दिशा में सही पौधा रखने से घर का माहौल सकारात्मक बना रहता है.

वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा को स्थिरता- मजबूती से जोड़कर देखा जाता है. इस दिशा में कुछ पौधे रखना अच्छा माना जाता है. अगर आप भी घर में पौधे लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो इन 4 पौधों को दक्षिण-पश्चिम दिशा में रख सकते हैं.

रबर प्लांट

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रबर प्लांट घर के अंदर आसानी से लगाया जा सकता है. इसकी बड़ी और घनी पत्तियां घर को खूबसूरत लुक देती हैं. वास्तु की मान्यता के अनुसार दक्षिण-पश्चिम दिशा में रबर प्लांट रखना शुभ माना जाता है. इसे ऐसी जगह रखें जहां पौधे को पर्याप्त रोशनी मिल सके. समय-समय पर इसकी पत्तियों को साफ करते रहें.

स्नेक प्लांट

स्नेक प्लांट कम देखभाल में भी अच्छी तरह बढ़ जाता है. इसे बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं होती. इसकी सीधी और मजबूत पत्तियों के कारण यह घर की सजावट के लिए भी अच्छा विकल्प है. वास्तु के अनुसार दक्षिण-पश्चिम दिशा में इसे रखने से सकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता से जोड़ा जाता है.

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जेड प्लांट

जेड प्लांट को वास्तु में धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. इसकी छोटी, मोटी और हरी पत्तियां इसे काफी आकर्षक बनाती हैं. मान्यता है कि इसे दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखने से घर में आर्थिक स्थिरता और सकारात्मक माहौल बना रहता है. ध्यान रखें कि जेड प्लांट में जरूरत से ज्यादा पानी न डालें.

एरिका पाम

एरिका पाम घर को हरा-भरा और खूबसूरत बनाने के लिए लगाया जाता है. वास्तु की कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखा जा सकता है. हालांकि पौधे को स्वस्थ रखने के लिए उसे पर्याप्त रोशनी, हवा और सही मात्रा में पानी देना जरूरी है.

गमला चुनते समय रखें ध्यान

दक्षिण-पश्चिम दिशा को वास्तु में पृथ्वी तत्व से जोड़ा जाता है. इसलिए यहां भूरे, बेज, मिट्टी या टेराकोटा रंग के गमले रखना अच्छा माना जाता है. बड़े पौधों के लिए मजबूत और भारी गमला इस्तेमाल करना बेहतर रहता है.

मुरझाए पौधे न रखें

घर में पौधा लगाने के बाद उसकी देखभाल भी जरूरी है. सूखा या मुरझाया हुआ पौधा लंबे समय तक घर में न रखें. सूखी पत्तियां हटाते रहें और पौधे को उसकी जरूरत के अनुसार पानी और रोशनी दें.वास्तु मान्यताओं के अनुसार दक्षिण-पश्चिम दिशा में कांटेदार पौधे और बहुत ज्यादा फैलने वाली बेलें लगाने से बचना चाहिए

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