Surya Grahan 2026 kab lgega: आज इस वक्त लगेगा 'पूर्ण सूर्य ग्रहण', जानें भारत में दिखाई देगा या नहीं

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त यानी आज साल 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल भी मान्य नहीं होगा. लेकिन ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का प्रभाव उन क्षेत्रों और लोगों पर अधिक माना जाता है, जहां यह दिखाई देता है. ज्योतिषियों के मुताबिक, यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगने जा रहा है. तो चलिए अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर जानते हैं.

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कितने बजे से शुरू होगा सूर्य ग्रहण? (Surya Grahan 2026 Timing)

द्रिक पंचांग के अनुसार, सूर्य ग्रहण आज रात 9 बजकर 4 मिनट पर शुरू होगा और ग्रहण का समापन 13 अगस्त की रात 1 बजकर 27 मिनट पर होगा.

वहीं, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा आज रात 10 बजकर 29 मिनट पर दिखाई देगा.

भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण, सूतक भी नहीं होगा मान्य (Surya Grahan 2026 Sutak Kaal)

ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा. ऐसे में भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा और लोग अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रख सकते हैं. पूजा-पाठ, मंदिर दर्शन और धार्मिक गतिविधियों पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी.

हालांकि दुनिया के जिन हिस्सों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, वहां रहने वाले सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को सूतक और ग्रहण काल से जुड़े नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है. ग्रहण का प्रभाव केवल ग्रहण के समय तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसका असर कुछ समय पहले और बाद तक रहने की मान्यता है.

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क्या होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण (What is Total Solar Eclipse?)

पूर्ण सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में इस तरह आ जाता है कि वह सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से ढक लेता है. इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और दिन के समय भी कुछ मिनटों के लिए अंधेरा छा जाता है.

इन देशों में दिखेगा ग्रहण (Where To watch Surya Grahan)

ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, सूर्य ग्रहण का प्रभाव मुख्य रूप से यूरोप के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा. इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, स्पेन, जर्मनी, रूस, ग्रीनलैंड और आइसलैंड जैसे क्षेत्रों में भी ग्रहण दिखाई देने की बात कही गई है. यूरोप के साथ-साथ रूस के उत्तरी हिस्सों, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आर्कटिक क्षेत्र, प्रशांत महासागर और उत्तरी-पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्सों का भी उल्लेख किया. ग्रहण के दौरान इन क्षेत्रों में प्राकृतिक घटनाओं, मौसम में बदलाव और अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों का प्रभाव देखने को मिल सकता है.

सूर्य ग्रहण के दौरान क्या हो सकते हैं बदलाव?

यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है और ऐसे ग्रहणों को ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. उनके मुताबिक ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के साथ नक्षत्रों का प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है. ग्रहण के समय चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में रहेगा. अश्लेषा को परिवर्तन, आध्यात्मिकता और गहरी रिसर्च से जुड़ा नक्षत्र माना जाता है. ऐसे में यह समय लोगों को अपनी जिंदगी में बदलाव और आत्ममंथन करने का अवसर भी दे सकता है. यह भी कहा कि यदि व्यक्ति अपनी जिंदगी को सकारात्मक तरीके से व्यवस्थित करने और गलत आदतों को छोड़ने की कोशिश करता है तो इस समय का सकारात्मक इस्तेमाल किया जा सकता है.

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ग्रहण के दौरान क्या सावधानियां बरतें? (Surya Grahan 2026 Precautions)

- सूतक काल में मंदिर दर्शन और मूर्ति दर्शन से बचें.

- बाल और नाखून काटने से बचें.

- ग्रहण काल में लंबी दूरी की यात्रा न करें.

- गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

- ग्रहण के दौरान सोने से बचें.

- इस समय नई व्यापारिक डील या महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां करने से बचें.

- ग्रहण के दौरान मंत्र जाप और ध्यान करना शुभ माना गया है.

बच्चों और बुजुर्गों के लिए क्या नियम?

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अगर कोई बच्चा, बुजुर्ग या ऐसा व्यक्ति है जिसे लंबे समय तक भोजन न करने से कमजोरी महसूस होती है, तो उसके लिए कुछ छूट मानी गई है. ऐसे लोग जरूरत के अनुसार तरल पदार्थ, फलों का रस आदि ले सकते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार भोजन या पेय पदार्थ में तुलसी दल डालने की सलाह दी जाती है.

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