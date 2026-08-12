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Collagen Cream for Skin: महंगे फेशियल को कहें बाय, चावल में अलसी और एलोवेरा मिलाकर बनाएं कोलेजन क्रीम, झुर्रियां भागेंगी दूर

How to get glowing skin: आजकल के दौर में वक्त से पहले ही झुर्रियों, फाइन लाइंस और ढीली स्किन जैसी दिक्कते होने लगती हैं जिसकी वजह से कई लोग मार्केट की महंगी क्रीम्स और सीरम खरीदने लगते हैं. लेकिन यहां हम आपको घर ही एक ऐसी देसी क्रीम बनाने की ट्रिक बता रहे हैं जो आपकी स्किन को यूथफुल और सुंदर बना सकती है.

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चेहरे पर आएगा गुलाबी ग्लो (Photo: ITG)
चेहरे पर आएगा गुलाबी ग्लो (Photo: ITG)

उम्र बढ़ने के साथ-साथ त्वचा में प्राकृतिक कोलेजन का स्तर घटने लगता है जिससे स्किन में ढीलापन, झुर्रियां, फाइन लाइन्स और नजर आने लगती हैं. बाजार में मिलने वाली महंगी एंटी-एजिंग और कोलेजन क्रीम में अक्सर हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो हर किसी की त्वचा को रास नहीं आते. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर पर ही मौजूद चावल के आटे, अलसी और ताजे एलोवेरा जेल की मदद से एक बेहतरीन और 100% नेचुरल कोलेजन बूस्टिंग क्रीम तैयार कर सकते हैं. 

अलसी का ओमेगा-3 फैटी एसिड और जेल, चावल के आटे का एंटी-एजिंग गुण और एलोवेरा की हाइड्रेशन मिलकर त्वचा को डीप मॉइश्चराइज करते हैं, कसते हैं और चेहरे पर एक सुंदर गुलाबी निखार लाते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का आसान तरीका.

आवश्यक सामग्री:
चावल का आटा: 1 बड़ा चम्मच

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अलसी के बीज: 2 बड़े चम्मच

ताजा एलोवेरा जेल: 2 बड़े चम्मच

गुलाब जल: 2-3 बड़े चम्मच

बदाम का तेल या विटामिन-E कैप्सूल: 1 छोटा चम्मच / 1 कैप्सूल

बनाने का तरीका:
एक बर्तन में 1 कप पानी और 2 चम्मच अलसी डालकर धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक उबालें. जब पानी गाढ़ा और चिपचिपे जेल जैसा हो जाए तो इसे गरम-गरम ही मलमल के कपड़े या छलनी से छान लें.

एक अलग पैन में चावल का आटा और गुलाब जल मिलाकर धीमी आंच पर 1-2 मिनट पकाएं ताकि एक स्मूद क्रीमी पेस्ट बन जाए.

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अब एक बाउल में तैयार अलसी का जेल, चावल के आटे का पका हुआ पेस्ट, ताजा एलोवेरा जेल और बादाम का तेल (या विटामिन-E) डालें.

इन सभी सामग्रियों को चम्मच या व्हिस्कर की मदद से तब तक फेंटें जब तक कि यह बिल्कुल बाजार जैसी सॉफ्ट, सिल्की और क्रीमी टेक्सचर में न बदल जाए.

इस क्रीम को एक कांच की साफ और सूखी डिब्बी में भरकर फ्रिज में रखें. आप इसे 10 से 12 दिनों तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.

इस्तेमाल करने का तरीका
रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें. इसके बाद इस होममेड कोलेजन क्रीम की थोड़ी-सी मात्रा लेकर चेहरे और गर्दन पर नीचे से ऊपर की दिशा में 2-3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें. इसे रात भर चेहरे पर लगा रहने दें और सुबह सामान्य पानी से धो लें. नियमित इस्तेमाल से त्वचा में कसावट आएगी और चेहरे पर नेचुरल गुलाबी ग्लो दिखेगा.

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