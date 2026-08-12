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आग के बीच देवदूत बना कांस्टेबल, तीसरी मंजिल से 80 वर्षीय बुजुर्ग को गोद में उठाकर बचाई जिंदगी !

जयपुर के वैशाली नगर में मंगलवार रात करीब 1 बजे मुस्कान रेजिडेंसी की तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट में अचानक आग लग गई. देखते-देखते धुआं फैलने से सात लोग अंदर फंस गए और सीढ़ियों से निकलना मुश्किल हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस के कांस्टेबल सुरेश शेखावत ने जान की परवाह किए बिना धुएं के बीच पहुंचकर 80 वर्षीय यशोदा जांगिड़ को गोद में उठाया और सुरक्षित नीचे लाए.

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बुजुर्ग महिला को सीढ़ियों से लेकर उतरता पुलिसकर्मी. (Photo: Screengrabs)
बुजुर्ग महिला को सीढ़ियों से लेकर उतरता पुलिसकर्मी. (Photo: Screengrabs)

जयपुर में मंगलवार रात करीब 1 बजे वैशाली नगर की एक रिहायशी बिल्डिंग में अचानक आग भड़क उठी. जिससे तीसरी मंजिल धुएं से भर गई और चीख-पुकार मच गई. धुएं के चलते मानो सात लोगों की सांसें थम सी गईं. लेकिन इसी बीच एक पुलिसकर्मी ने ऐसा साहस दिखाया कि हर कोई उसकी बहादुरी को सलाम कर रहा है.

सिरसी रोड स्थित मुस्कान रेजिडेंसी की तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट में आग लगने के बाद धुआं पूरे फ्लोर में फैल गया. आग की चपेट में आए फ्लैट के साथ पड़ोसी फ्लैट में मौजूद लोग भी फंस गए. हालात इतने भयावह थे कि सीढ़ियों से नीचे उतरना भी मुश्किल हो गया. सूचना मिलते ही वैशाली नगर थाने की चेतक गाड़ी कुछ ही देर में पहुंच गई. आग के बीच सीढ़ियां धुएं से अटी पड़ी थीं, लेकिन पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना तीसरी मंजिल तक पहुंचने का फैसला किया.

बुजुर्ग को गोद में उठाकर नीचे उतर आया पुलिसकर्मी
वहां एक फ्लैट में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला यशोदा जांगिड़ धुएं के बीच फंसी हुई थीं. तभी कांस्टेबल सुरेश शेखावत ने बिना देर किए बुजुर्ग महिला को अपनी गोद में उठाया और धुएं से भरी सीढ़ियों से तीन मंजिल नीचे सुरक्षित बाहर ले आए. इसके बाद उन्होंने बाकी लोगों का हाथ पकड़कर एक-एक कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला. इस पूरी घटना में कुल सात लोगों की जान बचाई गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस कुछ मिनट और देर से पहुंचती, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

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पुलिस ने दमकल विभाग को भी सूचना दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार जिस फ्लैट में आग लगी, वहां गेस्ट हाउस संचालित होने की बात सामने आई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. लेकिन इस घटना में सबसे बड़ी तस्वीर एक बहादुर पुलिसकर्मियों की रही, जिन्होंने वर्दी का फर्ज निभाते हुए इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की कि पूरा जयपुर उनकी बहादुरी की चर्चा कर रहा है.

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