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Surya Grahan 2026: 12 अगस्त को कर्क राशि में लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, भूलकर भी ना करें ये गलतियां

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण कर्क राशि के जातकों की जिंदगी में अगले 30 दिनों के लिए बड़े बदलाव लाने वाला है? आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान कौन सी गलतियों से सावधान रहना होगा.

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सूर्य ग्रहण 2026 (Photo: ITG)
सूर्य ग्रहण 2026 (Photo: ITG)

Surya Grahan 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, 12 अगस्त को साल का दूसरा और पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को एक बेहद संवेदनशील और प्रभावशाली खगोलीय घटना माना जाता है. हालांकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, जिससे यहां सूतक काल मान्य नहीं रहेगा. ज्योतिषियों के मुताबिक, यह ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा. 

ज्योतिषियों की मानें तो, ग्रहण का प्रभाव करीब 1 महीने तक रहता है. इसलिए कर्क राशि के जातकों को 1 महीने तक सावधान रहने की सलाह दी जा रही है. तो आइए जानते हैं कर्क राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा. 

करियर और कार्यक्षेत्र

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कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं. आपके काम को बारीकी से देखा जाएगा, जिससे आपको अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा. यदि आप पद या भूमिका में बदलाव चाहते हैं, तो इसके रास्ते खुलेंगे.

सावधानी: ऑफिस में सीनियर्स या अधिकारियों से बहस करने से बचें. बिना सोचे-समझे नौकरी छोड़ने का फैसला न करें; कोई भी नया कदम पूरी योजना के साथ ही उठाएं.

व्यक्तिगत पहचान और आत्मविश्वास

ग्रहण आपके प्रथम भाव में होने से आपकी सोच, आत्म-छवि और व्यक्तित्व में बड़े बदलाव आएंगे. आप उन भूमिकाओं या जिम्मेदारियों से पीछे हट सकते हैं, जिन्हें आप केवल दूसरों को खुश करने के लिए निभा रहे थे.

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सावधानी: मानसिक भ्रम या भ्रमित करने वाले विचारों से बचें. जल्दबाजी में अपनी जीवनशैली या पहचान को बदलने का कोई आक्रामक फैसला न लें.

आर्थिक स्थिति और धन

ग्रहण के दौरान देवगुरु बृहस्पति भी आपकी राशि में मौजूद रहेंगे, जो आपको अचानक धन लाभ और आय के नए विचार दे सकते हैं. हालांकि, ग्रहण के समय पैसों के लेन-देन को लेकर अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता होगी.

सावधानी: संपत्ति, शेयर बाजार या किसी बड़े निवेश से जुड़े फैसले ग्रहण के आसपास टाल दें. भावुक होकर किसी को उधार न दें.

पारिवारिक और दांपत्य जीवन

कर्क राशि जल तत्व की राशि है और इसका स्वामी चंद्रमा है. ग्रहण के प्रभाव से पारिवारिक मामलों और रिश्तों में पुरानी दबी हुई बातें या असहमतियां बाहर आ सकती हैं. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

सावधानी: कड़वे शब्दों के इस्तेमाल से बचें. अपनी बात थोपने के बजाय दूसरों के पक्ष को समझने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति

प्रथम भाव में सूर्य ग्रहण होने से शारीरिक ऊर्जा में थोड़ी गिरावट या मानसिक उतार-चढ़ाव (Mood Swings) महसूस हो सकता है. नींद की कमी, सिरदर्द या चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है.

सावधानी: ग्रहण के दौरान पर्याप्त आराम करें, ध्यान लगाएं और योग का सहारा लें. अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

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