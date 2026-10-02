Shukra Vakri 2026: शुक्र की उल्टी चाल कल से शुरू, इन 3 राशियों को नवंबर तक होगा धन लाभ

Shukra Vakri 2026: सुखों के प्रदाता शुक्र 3 अक्टूबर को वक्री चाल शुरू करने वाले हैं. यानी इस दिन शुक्र की उल्टी चाल शुरू हो जाएगी. शुक्र 14 नवंबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि शुक्र का वक्री होना मेष, मिथुन और कर्क राशि के लिए शुभ संकेत दे रहा है. शुक्र देव अगले कुछ समय तक इन राशियों को करियर, कारोबार और आर्थिक मोर्चे पर लाभान्वित कर सकते हैं. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए शुक्र का वक्री होना लाभकारी रह सकता है. शुक्र आपकी राशि के सातवें भाव में वक्री होंगे. इसका असर रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों पर देखने को मिल सकता है. इस दौरान रिश्तों में नया और खूबसूरत बदलाव आने की संभावना है. कारोबार करने वाले जातकों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है. मुनाफा मिलने के योग बन सकते हैं. बिजनेस को लेकर नए आइडिया सामने आएंगे और मार्केट में अपनी पहचान बनाने में सफलता मिल सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह अवधि अनुकूल दिखाई दे रही है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र की वक्री चाल फायदेमंद हो सकती है. इस दौरान मंगल दूसरे भाव में रहेंगे और शुक्र-राहु के बीच सीधा त्रिकोण संबंध बनेगा. इसका असर आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम पर पड़ सकता है. इस अवधि में नए आइडिया के साथ रचनात्मकता बढ़ सकती है. डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन या स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों के लिए आर्थिक लाभ के मौके बन सकते हैं. धन की स्थिति में सुधार आता दिखाई दे रहा है. पुराने कर्ज या उधार से भी मुक्ति मिलने के योग बन सकते हैं.

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए शुक्र की वक्री चाल कई मायनों में खास रह सकती है. शुक्र आपके चौथे भाव में वक्री होंगे और इसी भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे. वहीं लग्न भाव में उच्च के गुरु विराजमान हैं. इस ग्रह स्थिति के दौरान मानसिक शांति मिल सकती है और समाज में मान-सम्मान बढ़ने के योग बन सकते हैं. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और घर में खुशियों का माहौल रह सकता है. किसी पुराने विवाद या कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले में भी राहत मिलने के संकेत हैं.

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