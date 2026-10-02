'मैं प्रेमी संग ही रहूंगी' बेटी की बात सुन भड़की मां, 'समधी' को चप्पलों से पीटकर बोलेरो से फरार!

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक हाईवोल्टेज ड्रामा सामने आया है. बीती 20 सितंबर को कानपुर निवासी युवक के साथ घर से भागी युवती को पुलिस ने बुधवार को बरामद किया था. गुरुवार को न्यायालय में बयान दर्ज कराने के दौरान युवती ने प्रेमी के पक्ष में रहने की बात कही. बयान सुनते ही गुस्साई युवती की मां ने प्रेमी के पिता पर थप्पड़, लात और चप्पलों से हमला कर दिया. मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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20 सितंबर को प्रेमी संग भागी थी युवती

पूरा मामला हमीरपुर के बिवांर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. यहां की रहने वाली युवती 20 सितंबर को कानपुर के बिठूर निवासी युवक के साथ चली गई थी. पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए बीते बुधवार को युवती को बरामद कर लिया था. इसके बाद गुरुवार को पुलिस ने युवती को कोर्ट में पेश किया, जहां उसके बयान दर्ज किए जाने थे.

बयान सुनते ही भड़की मां ने बोला हमला

सूत्रों के मुताबिक न्यायालय में जब युवती से पूछा गया तो उसने साफ तौर पर कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है. यह सुनते ही कोर्ट परिसर के बाहर खड़ी युवती की मां का गुस्सा फूट पड़ा. उसने कथित तौर पर युवक के पिता को थप्पड़, लात और चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया. मारपीट के बाद मां बोलेरो गाड़ी में बैठकर मौके से चली गई.

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पुलिस ने कहा- शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस पूरे मामले पर सीओ सदर यशपाल सिंह ने बताया कि घटना की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. दोनों पक्षों में से किसी ने भी पुलिस में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी पक्ष से कोई तहरीर मिलती है तो मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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