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लाखों की मेंटेनेंस फीस के बाद भी वारदात... गौर सिटी 7 एवेन्यू में हेलमेट पहनकर आया चोर, ले उड़ा 4.5 लाख की रॉयल एनफील्ड जीटी बाइक

Greater Noida West News: गौर सिटी 7 एवेन्यू के बेसमेंट से 4.5 लाख की रॉयल एनफील्ड जीटी बाइक चोरी. 2 साल में 8वीं वारदात से निवासियों में गुस्सा. बिसरख पुलिस जांच में जुटी. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

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2 साल में 8वीं चोरी से दहला गौर सिटी 7th एवेन्यू.(Photo:ITG)
2 साल में 8वीं चोरी से दहला गौर सिटी 7th एवेन्यू.(Photo:ITG)

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाईराइज सोसाइटी गौर सिटी 7th एवेन्यू में आपराधिक घटनाओं और चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामले में सोसाइटी के C-टावर में रहने वाले मयंक राणा की 4.5 लाख रुपये मूल्य की रॉयल एनफील्ड जीटी (Royal Enfield GT) बाइक सोसाइटी के बेसमेंट से चोरी हो गई. पूरी वारदात सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बावजूद स्थानीय बिसरख पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं. इस घटना के बाद से पूरी सोसाइटी के निवासियों में डर और भारी आक्रोश का माहौल व्याप्त है.

बेसमेंट में बिना रोक-टोक बाहरी लोगों की एंट्री 

गौर सिटी 7 एवेन्यू के निवासियों का सीधा आरोप है कि सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. बेसमेंट में गाड़ियों की सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है और बाहरी व संदिग्ध लोगों की आवाजाही पर कोई रोक-टोक नहीं होती.

निवासियों के मुताबिक, पिछले दो सालों के भीतर इस सोसाइटी में यह 8वीं चोरी की घटना है. इससे कुछ महीने पहले ही एक बंद फ्लैट के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने और नकदी समेट ले गए थे. हर महीने मोटा मेंटेनेंस चार्ज देने के बावजूद सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक से लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

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सिक्योरिटी एजेंसी बदले और पुलिस गश्त बढ़ाए

लगातार हो रही इन वारदातों से आजिज आकर गौर सिटी 7th एवेन्यू के लोगों ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है. निवासियों की मुख्य मांगें हैं:

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- तत्काल प्रभाव से लापरवाही बरतने वाली सुरक्षा एजेंसी को बदला जाए.

- सोसाइटी के एंट्री-एग्जिट और बेसमेंट एरिया में सुरक्षा गार्ड्स की संख्या बढ़ाई जाए.

- बिसरख पुलिस सोसाइटी के आसपास और मुख्य सड़कों पर पुलिस गश्त तेज करे.

बिसरख पुलिस का क्या कहना है?

बिसरख थाना पुलिस ने बताया कि पीड़ित मयंक राणा की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और चोरों के मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी.

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