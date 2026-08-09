Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर चतुर्ग्रही योग, इन 4 राशियों को होगा चौतरफा धन लाभ

Sawan Shivratri 2026 Chaturgrahi Yog: सावन माह की शिवरात्रि 11 अगस्त को मनाई जाएगी. इस दिन भोलेनाथ के भक्त व्रत रखकर विधिवत पूजा-अर्चना करेंगे. इस साल सावन शिवरात्रि पर एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग भी बनने जा रहा है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल सावन शिवरात्रि पर चतुर्ग्रही योग बनेगा. इस दिन कर्क राशि में सूर्य, गुरु, बुध और चंद्रमा एकसाथ बैठकर चतुर्ग्रही योग का निर्माण करने वाले हैं. आइए जानते हैं कि यह संयोग किन राशियों को लाभ देने वाले हैं.

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मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए सावन शिवरात्रि पर बनने वाला चतुर्ग्रही योग सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. परिवार के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थान की यात्रा की योजना बन सकती है. दोस्तों या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ मिलकर नया कारोबार शुरू करने का विचार आगे बढ़ सकता है. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए चतुर्ग्रही योग आर्थिक और करियर के लिहाज से लाभकारी रह सकता है. कारोबार से जुड़े लोगों के सामने निवेश के नए अवसर आ सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों, खासकर सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों की आय में बढ़ोतरी के योग बन सकते हैं. परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा. महत्वपूर्ण फैसलों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

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तुला राशि

तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में इस योग का शुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है. नौकरी में पद और जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. युवा जातक अपने करियर को लेकर नई योजनाएं बना सकते हैं. सही लोगों की पहचान भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए नया काम शुरू करने के लिहाज से समय अनुकूल रह सकता है. नई योजना या प्रोजेक्ट पर काम करने की सोच रहे हैं तो उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रियता बढ़ेगी और नए लोगों से संपर्क बनेगा. नौकरीपेशा जातकों का वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है.

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