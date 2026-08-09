Exclusive: 'कॉल आया तो मना क्यों करूंगा...', टीम इंडिया में वापसी के लिए भुवनेश्वर कुमार बिल्कुल तैयार

Bhuvneshwar Kumar Exclusive Interview: भारत के स्टार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी को लेकर फैन्स के बीच चर्चाओं का माहौल गर्म है. भुवनेश्वर कुमार से आज तक ने टीम इंडिया में वापसी को लेकर सवाल पूछा तो इस पर उन्होंने दिल जीतने वाला जवाब दिया.

और पढ़ें

भुवनेश्वर से जब वापसी की उम्मीद और तमाम दिग्गज प्लेयर्स के द्वारा उनकी टीम को जरूरत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा यह जवाब कि मैं कितना तैयार हूं, ये मैं ईमानदारी से नहीं दे सकता. मेरा काम क्रिकेट खेलना है, मैं इसलिए यहां पर यूपी टी20 खेलने आया हूं.

अपनी बात को आगे जारी रखते हुए भुवनेश्वर ने कहा कि मैं इस लीग में यह सोचकर नहीं आया कि मुझे किसी अगले लेवल पर जाना है या सेलेक्टर्स को प्रभावित करना है. मुझे क्रिकेट से प्यार है, इसलिए मैदान पर उतरता हूं. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर नेशनल टीम से बुलावा आता है तो वह बिल्कुल तैयार हैं और खेलने से मना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता.

वापसी पर क्या बोले भुवी

दिग्गजों की टीम इंडिया में वापसी वाली राय पर भुवी ने कहा कि हर किसी का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ अपनी गेंदबाजी का आनंद लेने पर है. उन्होंने UP T20 लीग को युवा खिलाड़ियों के साथ-साथ खुद के लिए भी अपनी लय बनाए रखने का बेहतरीन मंच बताया.

Advertisement

UP T20 लीग भुवी के लिए कितना जरूरी?

यूपी टी20 लीग को लेकर भुवी ने कहा कि इस टूर्नामेंट में बहुत मौके हैं. चाहे वह मेरे लिए खुद को तैयार और टच में रखने की बात हो या युवा खिलाड़ियों के लिए यहां अच्छा प्रदर्शन करके अगले स्तर तक पहुंचने का जरिया हो. मुझे लगता है कि यह मंच सभी के लिए अवसर लेकर आता है.

लखनऊ को खिताब दिलाने की कोशिश

रही बात हमारी टीम लखनऊ फाल्कन्स की तो भले ही हम पिछली बार फाइनल नहीं जीत सके, लेकिन हमारा ओवरऑल प्रदर्शन बेहतरीन रहा और हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया. इस बार भी हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, ताकि फाइनल खेलें और ट्रॉफी जीतें. जाहिर है कि सभी टीमें यही इरादा लेकर आती हैं, लेकिन इसे हासिल कैसे करना है, वह रणनीति हमारे दिमाग में बिल्कुल साफ है.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट्स जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी के बाद स्टेट लीग्स ही सबसे बड़े टूर्नामेंट हैं. यहां आईपीएल (IPL) स्काउट्स की नजर भी खिलाड़ियों पर होती है. यहां परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को आईपीएल में भी चमकने का मौका जरूर मिलता है.

Advertisement

दूसरी तरफ लखनऊ फाल्कन्स के युवा खिलाड़ी आराध्य यादव ने कहा कि भुवी भाई जैसे अंतरराष्ट्रीय दिग्गज का ड्रेसिंग रूम में होना ही पूरी टीम को मोटिवेट कर देता है. वह सिर्फ कप्तान नहीं, बल्कि हर खिलाड़ी के लिए एक बड़े मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं.

---- समाप्त ----