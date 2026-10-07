scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Premanand Maharaj: 5 करोड़ के दावे को विराट कोहली ने नकारा, प्रेमानंद से जुड़े संत ने क्या बताया?

25 सितंबर को रसिक दुलारी ने गुरु कृपा कुंज आश्रम की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इस घटना के बाद प्रेमानंद महाराज विवादों के घेरे में आ गए. केलि कुंज आश्रम पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे. यहां तक कि विराट कोहली को पांच करोड़ रुपए में प्रेमानंद महाराज के आश्रम बुलाने का दावा भी किया गया. हालांकि विराट कोहली के प्रवक्ता और केलि कुंज से जुड़े एक संत ने इस दावे को खारिज कर दिया है.

Advertisement
X
प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की मौत के बाद उनके आश्रमों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. (Photo: ITG)
प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की मौत के बाद उनके आश्रमों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. (Photo: ITG)

प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी उर्फ दीपक लोधी की मौत का मामला इन दिनों बड़ा सुर्खियों में है. 25 सितंबर को रसिक दुलारी ने गुरु कृपा कुंज आश्रम की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी. यह विवाद तब और गहरा गया, जब रसिक दुलारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका प्राइवेट पार्ट कटे होने की बात सामने आई. इसके बाद केलि कुंज आश्रम पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे. यहां तक कि विराट कोहली को पांच करोड़ रुपए देकर प्रेमानंद महाराज के आश्रम बुलाने का दावा भी किया गया. हालांकि विराट कोहली के प्रवक्ता ने इस दावे को सिरे से खारिज किया है.

विराट कोहली के प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान जारी कर इन दावों को खारिज कर दिया है. उनके प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा की ओर से विराट कोहली पर किया गया दावा बेबुनियाद है और तथ्यात्मक रूप से गलत है. बता दें कि फलाहारी महाराज ने रसिक दुलारी की मौत के बाद दावा किया था कि कोहली को 2023 में पहली बार आश्रम आने के लिए 5 करोड़ रुपये दिए गए थे. इस दावे को खारिज कर कोहली की तरफ से अपना रुख साफ कर दिया गया है. आश्रम से जुड़े एक शिष्य ने भी इस दावे को गलत ठहराया है.

केलि कुंज आश्रम से जुड़े संत ने आजतक को बताया, 'हमारे पूज्य महाराज ऐसे नहीं हैं. हमारे पास पांच करोड़ रुपया कहां से आएगा. आप राधा केलि कुंज को देखिए, क्या यहां कोई डोनेशन लिया जाता है? यहां आपको कोई दान पेटी नहीं मिलेगी. हमारे पास जो कुछ भी आता है, उसी से सभी संतजनों की रोटी, प्रसाद और वस्त्र की व्यवस्था चल रही है. बाकी हमारे पास किसी को देने के लिए कोई पैसा नहीं है. हमारे गुरुदेव न तो ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं और न उन्होंने कभी किसी को ऐसे बुलाया है. ऐसी बातें बिल्कुल निराधार हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

virat kohli spokesperson denies
Virat की टीम का ₹5 करोड़ के दावें पर आया ये ऑफिशियल बयान
premanand maharaj and rasik dulari sharan
दीपक की मौत और सस्पेंस... प्रेमानंद पर उठे सवाल, भक्त क्या बोले?
10 दिन बाद सामने आया रसिक दुलारी शरण का चौथा CCTV
premanand maharaj and rasik dulari sharan
'15 आश्रमों पर माफियाओं का कब्जा, प्रेमानंद को खतरा', संतों का दावा
premanand maharaj Disciple Rasik Dulari Sharan New CCTV Footage out
कटा प्राइवेट पार्ट और..., प्रेमानंद के शिष्य रसिक का सामने आया चौथा CCTV
Advertisement

स्त्री स्पर्श और मोबाइल का प्रयोग वर्जित
आश्रम में ब्रह्मचर्या का पालन कैसे होता है और एक आदमी विरक्त कब होता है? इस सवाल के जवाब में संत ने कहा, 'हमारे पास जो मोबाइल है, वो सिर्फ सेवा के लिए है. बाकी मोबाइल के इस्तेमाल से हमें दूर रहना होता है. माताओं-बहनों को स्पर्श नहीं करना है. गुरुदेव का सत्संग हर वक्त हमारा मार्गदर्शन करता है. गुरुदेव कहते हैं कि अगर परमार्थ में चलना है तो ब्रह्मचर्या को बचाकर चलना होगा. अब उनकी मौत कैसे हुई, ये तो सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है. उन्हें किसी ने नहीं मारा है. वो क्लीयरली एक सुसाइड है. बाकी इस मामले में हमारे गुरुदेव को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है.'

संत ने आगे बताया कि रसिक दुलारी ने क्यों और कैसे अपना प्राइवेट पार्ट काटा, इस बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है. हम लोग तो वहां नहीं थे. अब तक की जांच में जो भी है, वो सामने आ गया है. अगर कोई जिम्मेदार होता तो उसके बारे में बता देते. इसके पीछे किसी की साजिश नहीं थी. अब उनके जेहन में कूदकर आत्महत्या करने का ख्याल क्यों आया, ये तो श्रीजी ही जानें.'

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मोहर्रम के ताजिए से रामलीला के रथ तक... निसार अहमद की कला बता रही गंगा-जमुनी तहजीब की कहानी |
    पीएम मोदी ने आडवाणी से लिया आशीर्वाद, बोले- देश के लिए उनका योगदान अहम |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    सालों बाद भी रूस में कायम मिथुन चक्रवर्ती का जलवा! ‘जिमी जिमी’ पर थिरके 'दादा', वायरल VIDEO |
    पहले जंतर-मंतर की जगह बोट क्लब पर होते था प्रोटेस्ट, दिल्ली में ये कहां है? |
    IND vs NZ: क्या न्यूजीलैंड दौरा तय करेगा भुवनेश्वर कुमार का भविष्य? टीम में शामिल होते ही दिग्गज का आया चौंकाने वाला बयान |
    PM मोदी ने भारत को नई ऊंचाई दी, फिर भी उन्हें गिराने की कोशिश: पूर्व सर्बियाई राष्ट्रपति |
    रहस्यमयी सुंदरवन में हर तरफ खतरा, टाइगर अटैक से लेकर चक्रवात तक चुनौती |
    Small Bedroom Organization Trick: छोटे घर में सामान रखने की दिक्कत? बेडरूम की ये छिपी जगह आएगी बड़े काम, ऐसे करें इस्तेमाल |
    Gym में वर्कआउट के बीच हुआ 'दंगल', पहले अंदर चले लात-घूंसे, फिर बाहर जमकर मारपीट, CCTV Viral
    Advertisement