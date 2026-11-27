नया साल 2027 मूलांक 2 वालों के लिए कई सुनहरे अवसर लेकर आ सकता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, साल 2027 का कुल योग 2 (2+2+0+7= 11, 1+1= 2) है. इसका स्वामी चंद्रमा को माना जाता है. ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र के अनुसार, साल का अंक और आपका मूलांक एक ही होने के कारण यह वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है. यह साल आपको डिसीजन मेकर बनाएगा. आपके मन में लंबे समय से दबी कोई बड़ी इच्छा इस वर्ष पूरी हो सकती है. नौकरी, कारोबार, शादी और आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम के संकेत हैं.

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किन लोगों का होता है मूलांक 2?

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 माना जाता है. इस अंक का संबंध चंद्रमा से है.

करियर-व्यापार

करियर के लिहाज से साल 2027 आपके लिए अच्छा रह सकता है. नौकरी करने वालों की आमदनी बढ़ेगी. प्रमोशन मिलने और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए. इस दौरान हाथ आई ऑपरच्युनैटी आपके करियर में मील का पत्थर साबित हो सकती है. व्यापारियों के लिए भी यह साल फायदेमंद रहेगा. कारोबार में विस्तार के अवसर मिलेंगे. नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है.

धन की स्थिति

आर्थिक मामलों में भी साल 2027 मूलांक 2 वालों के लिए अच्छा बताया गया है. ज्योतिषविद के अनुसार, मूलांक 2 वाले इस साल निवेश करने की योजना बना सकते हैं. इससे लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि, निवेश से जुड़े फैसलों में शुभचितंकों की सलाह जरूर लें. पैसों की बचत आसान दिख रही है. आय में वृद्धि और संपत्ति खरीदने का योग भी दिखाई दे रहा है.

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रिश्ते-नाते

मूलांक 2 वालों के लिए साल 2027 रिश्तों के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है. जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और शादी की उम्र हो चुकी है, उनके विवाह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं. अच्छा जीवनसाथी मिलने की संभावना है. परिवार में रिश्ते मजबूत होंगे. जीवनसाथी और दूसरे करीबी लोगों के साथ तालमेल बेहतर हो सकता है. पुराने मतभेद दूर करने और रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा. अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो इस साल योजना बना सकते हैं.

क्या सावधानी बरतें?

नए साल 2027 में गलत लोगों की संगति से दूर रहें. खासकर नशा करने वाले लोगों से दूरी बनाएं. बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें. हर काम सोच-समझकर करें. लोन लेकर जोखिम भरा निवेश करने से बचें. गुस्से पर नियंत्रण रखें. छोटी-छोटी बातों पर क्रोध न करें.

शुभ रंग

सफेद, ऑफ व्हाइट और क्रीम कल

महाउपाय

लकी नंबर 2 का संबंध चंद्रमा से माना जाता है. इसलिए साल 2027 में भगवान शिव की पूजा करना विशेष फलदायी बताया गया है. हर सोमवार सुबह शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पूरे शिव परिवार का पूजन करें. सबसे पहले गंगाजल से अभिषेक करें. इसके बाद गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें. फिर दोबारा जल चढ़ाएं. शिवजी को अक्षत और बेलपत्र अर्पित करना न भूलें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें.

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