याराना हो तो ऐसा! एक ही दिन, दो अलग-अलग मैदान और गेंदबाजों की जमकर धुनाई. वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य ने 24 नवंबर को अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया.

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दिलचस्प बात यह रही कि मैदान पर गेंदबाजों की खबर लेने वाले ये दोनों बल्लेबाज एक-दूसरे की तारीफ करने में भी पीछे नहीं रहे. पहले प्रियांश ने वैभव की बल्लेबाजी को वीडियो गेम खेलने जैसा बताया, फिर वैभव ने भी उनकी पारी को एक खास शब्द दिया.

2️⃣8️⃣ times he sent the ball soaring into the stands. What a show, Vaibhav 🫡👏 Watch the #INDvUAE highlights from the #RisingStarsAsiaCup on #SonyLIV and #SonySportsNetwork 📺 https://t.co/7Ye26IstMV — Sony LIV (@SonyLIV) November 24, 2026

उम्र में दोनों के बीच अंतर जरूर है, लेकिन क्रिकेट के प्रति आक्रामक अंदाज और आपसी याराना उन्हें एक खास जोड़ी बनाता है. मंगलवार को दोनों ने क्रिकेट के मैदान पर ऐसा तूफान मचाया कि रिकॉर्ड भी पीछे छूट गए.

प्रियांश ने पहले मचाई तबाही, ठोके 19 छक्के

तारीफों के इस सिलसिले की शुरुआत प्रियांश आर्य ने की. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2026 में तमिलनाडु के खिलाफ दिल्ली की कप्तानी करते हुए विस्फोटक पारी खेली.

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24 नवंबर को खेले गए मुकाबले में प्रियांश ने महज 68 गेंदों पर 181 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 19 छक्के शामिल रहे. उन्होंने 266 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए T20 क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. उनकी इस पारी की बदौलत दिल्ली ने तमिलनाडु के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की.

Highest score by an Indian in T20 Cricket ✅ Fastest 150 in #SMAT history ✅ Joint-most sixes in a men's T20 ✅ 🎥 Glimpses of Priyansh Arya's sizzling knock that broke records galore 💥 @mflone_ | @delhi_cricket https://t.co/lZ2DUZDu7F — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 24, 2026

वैभव की बल्लेबाजी वीडियो गेम जैसी: प्रियांश आर्य

प्रियांश की पारी के बाद बारी वैभव सूर्यवंशी की थी. हालांकि, वैभव उनसे हजारों किलोमीटर दूर दोहा में इंडिया ए की ओर से खेल रहे थे. UAE के खिलाफ लिस्ट ए मुकाबले में वैभव ने महज 53 गेंदों पर 204 रन जड़ दिए. उनकी पारी में 28 छक्के शामिल थे और स्ट्राइक रेट 384 से भी ज्यादा रहा.

वैभव की इस पारी को देखकर प्रियांश भी हैरान रह गए. उन्होंने युवा बल्लेबाज की तारीफ करते हुए कहा कि वैभव जिस तरह बल्लेबाजी कर रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वह वीडियो गेम खेल रहा हो. उसकी बैट‍िंग देख बहुत मजा आ रहा था. छक्कों की बरसात करती इस पारी ने प्रियांश को भी अपना मुरीद बना लिया.

वैभव ने भी प्रियांश की पारी को बताया अद्भुत

सोशल मीडिया के दौर में तारीफों का यह संदेश वैभव तक पहुंचने में देर नहीं लगी. प्रियांश से अपनी बल्लेबाजी के लिए तारीफ सुनने के बाद वैभव ने भी उनकी 181 रनों की पारी पर प्रतिक्रिया दी.



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वैभव ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रियांश की तस्वीर साझा की और उनकी आतिशी पारी को सिर्फ एक शब्द में बयां किया- 'अद्भुत'. इस तरह दोनों युवा बल्लेबाजों के बीच मैदान के बाहर भी तारीफों का खूबसूरत सिलसिला देखने को मिला.

बाएं हाथ के बल्लेबाज, ओपनिंग पसंद और आक्रामक अंदाज

वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य के बीच समानताएं सिर्फ उनकी दोस्ती तक सीमित नहीं हैं. दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और ओपनिंग करना पसंद करते हैं. दोनों का खेलने का अंदाज आक्रामक है और बड़े शॉट लगाने में माहिर हैं.

24 नवंबर को दोनों ने अलग-अलग फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी से इसका नमूना भी पेश किया. एक ने 181 रन बनाए तो दूसरे ने दोहरा शतक जड़ दिया. मैदान पर रिकॉर्ड बनाने के बाद एक-दूसरे की तारीफ करने का उनका अंदाज भी क्रिकेट फैन्स को खूब पसंद आ रहा है.



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