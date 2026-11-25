इंटरनेट पर व्यूज और पॉपुलैरिटी बटोरने और वायरल होने की दौड़ में अक्सर स्टैंडअप कॉमेडियन अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हैं. जोक की आड़ में कई बार स्टैंडअप कॉमेडियन इतने भद्दे बयान दे देते हैं, जिनपर यकीन कर पाना भी मुश्किल होता है. अब स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी ने बिहार की महिलाओं के सिंदूर पर आपत्तिजनक बयान दे दिया, जिसपर हंगामा मच गया है.

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FIR हुई दर्ज

छठ के दौरान महिलाओं के सिंदूर की लंबाई पर भद्दा बयान देने वाले यश माहेश्वरी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. हालांकि, बढ़ते विवाद के बाद उन्होंने माफी भी मांगी. लेकिन लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है. यश माहेश्वरी के खिलाफ पटना पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है.

पुलिस का कहना है कि वीडियो में की गई आपत्तिजनक बातों से समाज का माहौल खराब हो सकता है और लोगों के बीच तनाव फैलने की आशंका है. इसी वजह से मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई है.

फिलहाल पटना साइबर थाना इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. पटना पुलिस ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर अभद्र, आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.

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कौन है यश माहेश्वरी?

बढ़ते विवाद के बीच यश इस समय चर्चा में बने हुए हैं. ऐसे में लोग उनके बारे में जानने को बेताब हैं. बता दें कि यश माहेश्वरी एक स्टैंड-अप कॉमेडियन और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं. यश मूल रूप से राजस्थान के जयपुर का रहने वाले हैं. लेकिन अब वो दिल्ली-एनसीआर के कॉमेडी सर्किट में एक्टिव हैं.

यूट्यूब पर उनका ‘Almost Yash’ नाम से चैनल है, जिसपर वो अपने कॉमेडी शो के वीडियो शेयर करते हैं. उनके चैनल पर उनके स्टैंडअप कॉमेडी के कई वीडियोज मौजूद हैं. उनका कंटेंट ज्यादातर डार्क और एडल्ट ह्यूमर पर बेस्ड होता है. यूट्यूब के साथ इंस्टाग्राम पर भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

यश माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 'Morally Questionable' नाम से अपना एक स्टैंडअप वीडियो अपलोड किया था. वीडियो में यश छठ पूजा के दौरान बिहार की महिलाओं के नाक से मांग तक लंबा सिंदूर लगाने की परंपरा पर आपत्तिजनक बयान देते नजर आए. उन्होंने बिहारी महिलाओं के सिंदूर की लंबाई की तुलना पुरुषों के प्राइवेट पार्ट से कर दी. इसके अलावा यश महेश्वरी ने इस दौरान बिहार में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और हमलों का भी मजाक उड़ाया. उनके इस बयान को बिहार की महिलाओं और छठ की परंपरा का अपमान माना गया, जिसके बाद लोगों ने उनके खिलाफ एक्शन की मांग की.

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कॉमेडियन ने मांगी माफी

यश की क्लिप देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसपर विवाद बढ़ता जा रहा है. ट्रोलिंग और विवाद को देखते हुए कॉमेडियन ने माफी मांगी. उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी धार्मिक भावना, त्योहार या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है.

हमारे महापर्व छठ और छठव्रतियों पर अश्लील कॉमेडी करने वाले इस शख्स के खिलाफ बिहार के प्रत्येक जिले में FIR दर्ज होनी चाहिए। ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई हो कि इसे अपनी गलती का एहसास हो और अगली छठ में हमारे महापर्व की महानता का साक्षात दर्शन कर सके। छठ की आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं! — Ritu Jaiswal (@activistritu) November 24, 2026

डिलीट हुआ इंस्टाग्राम अकाउंट?

इसी बीच, यश माहेश्वरी का इंस्टाग्राम अकाउंट भी सर्च करने पर नहीं दिख रहा है. यह अभी तक तय नहीं हो सका है कि कॉमेडियन ने खुद अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया है या किसी कार्रवाई के चलते उनका अकाउंट सस्पेंड हुआ है.

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